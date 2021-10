'Drogas' peļņa 2020. gadā samazinājusies līdz 9,7 miljoniem eiro

"Covid-19 izplatība 2020. gadā būtiski ietekmēja globālo ekonomiku, kuras lejupslīde turpinās joprojām, tieši vai pastarpināti ietekmējot visas jomas, tostarp, mazumtirdzniecību," savā vadības ziņojumā norāda AS "Drogas", piebilstot, ka arī uzņēmumu pērn skāra dažādas izmaiņas likumdošanā, ekonomikā un patērētāju paradumu maiņā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tas prasījis operatīvu un elastīgu AS "Drogas" pielāgošanos situācijai, ieviešot Covid-19 ierobežojošus drošības pasākumus tirdzniecības vietās, operatīvi reaģējot uz pircēju pieprasījuma izmaiņām, rūpīgi ievērojot valstī noteiktos tirdzniecības ierobežojumus un pilnveidojot klientu iespējas iepirkties attālināti, informē "Lursoft Klientu portfelis".

Rezultātā AS "Drogas" apgrozījums 2020. gadā palielinājās līdz 80,8 miljoniem eiro. Salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn tirgotāja apgrozījums pieaudzis par 166,71 tūkstošiem eiro. Mazumtirgotāja peļņa 2020. gadā piedzīvojusi kritumu par 13,84%, rādītājam samazinoties līdz 9,7 miljoniem eiro.

Turpinot attīstības stratēģiju, 2020.gadā AS "Drogas" veica četru jaunu veikalu atvēršanu un divu veikalu rekonstrukciju, ieviešot jauno "Drogas" konceptu četros veikalos Rīgā, kā arī divos reģionu veikalos. AS "Drogas" 2020. gada beigās Baltijas valstīs piederēja 147 veikali, no tiem 94 – Latvijā.

"Lursoft" dati rāda, ka pagājušajā gadā AS "Drogas" bija darba devējs 981 darbiniekam. Pērn uzņēmums nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājis 11,18 miljonus eiro.

2020. gadā uzņēmums lielu uzmanību pievērsa e-komercijas attīstībai, pilnveidojot interneta veikalu un nodrošinot klientiem ērtas iepirkšanās iespējas visā Latvijā. Arī šogad paredzēts turpināt interneta veikala attīstību un pilnveidi, pielāgojot to atbilstoši klientu vēlmēm un padarot ērtāku. Pagājušajā gada laikā AS "Drogas" arī paplašināja ekskluzīvi importēto produktu klāstu. Šī produkcija ekskluzīvi pieejama tikai uzņēmuma veikalos un sasniegusi labus pārdošanas rādītājus.

2021.gadā AS "Drogas" mērķis ir stiprināt tirgus līdera pozīcijas, atverot jaunus veikalus Latvijā un Lietuvā, attīstot un pilnveidojot interneta tirdzniecību, pielāgojot mārketinga stratēģiju pašreizējai tirgus situācijai, kā arī veicot aktīvu darbu, digitalizējot iekšējos un ārējos procesus.