Druvas saldējuma jaunais īpašnieks: mūsu stratēģija balstīta uz trim vaļiem

Paškausku ģimenes holdings "Agrolats Group" pērn svinēja savas pastāvēšanas 20 gadus. Līdztekus biznesam Latvijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Marokā, Turcijā un Mauritānijā jaunākais projekts ir šogad iegādātā saldējuma ražotne Saldus novada Druvā. Kopumā holdingā ietilpstošajos biznesos ģimene līdz šim ieguldījusi aptuveni 65 miljonus eiro un nākotnē neizslēdz akciju kotēšanu biržā.

Intervijā žurnālam "Kapitāls" holdinga dibinātājs un līdzīpašnieks Vitauts Paškausks skaidro, kāpēc cer atjaunot Druvas saldējuma tirgus panākumus.

"Te jārunā par mūsu stratēģiju, kas balstīta uz trim vaļiem – saražot, pārstrādāt un pārdot. Jo vairāk šo ķēdi spēsim kontrolēt, jo stabilāki konkrētā nozarē būsim un varēsim vairāk nopelnīt. Tas ir biznesa pamatā. Piemēram, "Agrofirma Tērvete" ražo graudus, ko var pārdot un tā nopelnīt. Līdzīgi strādā daudzi, un to šodien var elementāri izdarīt, jo ir labas tehnoloģijas, tehnika. Kā savulaik teica zemsavietis Valdmanis – kas nekaiš zemniekam: pats guļ, rudzi aug. Taču graudiem var iedot pievienoto vērtību, tos var izmantot alus darīšanā, ražojot iesalu, iesala miežus, iesalu pārvērst alū. Tas pats attiecas uz pienu, kam jādod pievienotā vērtība," skaidro Paškausks.

Viņš skaidro, ka, izvērtējot piena tirgu, redzams, ka cenas ir dramatiski mainījušās – vienugad lejā, nākamajā atkal augšā. ""Tērvete" varbūt ir netipiska saimniecība, lai izvērtētu un saprastu ciparus, jo te ir ļoti daudz ieguldīts, līdz ar to ir ļoti augsta naudas vērtība, gan amortizācija, kas ietilpst pašizmaksā. Faktiski no 2014. gada piensaimniecība visu laiku nes zaudējumus, un varbūt tikai nākamgad no tiem izkļūsim. Te ir redzama atbilde uz jautājumu – lai strādātu ar peļņu, jādara vēl kas cits. Tāpēc pieņēmām lēmumu veidot pārstrādi, lai savam produktam – pienam – varētu iedot pievienoto vērtību," sacīja uzņēmējs.

"Konkurence mūs nebaida, tā pastāv arī citās jomās. Saldējumu septembrī sākām ražot no "Tērvetes" piena. Druvas saldējums ir ļoti labas kvalitātes, jo piens ir kvalitatīvs. To ražojam no dabiskām izejvielām, un es ceru, ka cilvēki vērtēs un tirgus būs gatavs šāda produkta ienākšanai," stāsta Paškausks.

Atbildot uz jautājumu, cik daudz no Tērvetē saražotā piena pārstrādās Druvā, Paškausks skaidro, ka pagaidām tas nebūs daudz.

"Pagaidām tas nebūs daudz, bet ar laiku apjomi augs, jo domājam par jauniem produktiem. Šogad Tērvetē uzbūvējām vēl trīs jaunas fermas, un kopējais slaucamo govju skaits sasniegs trīs tūkstošus, bet kopējais lopu skaits būs lielāks. Mērķis – gadā saražot līdz 30 tūkstošiem tonnu piena jeb 75 tonnas dienā. Pagājušajā gadā vidēji no govs izslaucām vairāk nekā 10 tonnas piena. Domāju, ka divu trīs gadu laikā izslaukums vēl palielināsies," prognozēja uzņēmējs.