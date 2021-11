Dundagā tiek plānota vēja elektrostaciju parka 'Valpene' būvniecība

SIA "Eolus" Talsu novada Dundagas pagastā iecerējis attīstīt vēja parku "Valpene", kas ik gadu varētu saražot ap 700-1000 GWh zaļās enerģijas, informē uzņēmums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uzņēmumā norāda, ka šāds enerģijas apjoms ir līdzvērtīgs tam, kādu gadā patērē vairāk nekā 350 tūkstoši mājsaimniecību. Nepieciešamību pašiem kāpināt saražotās elektronereģijas jaudas ar vēja elektrostacijām pierāda šā brīža augstās elektroenerģijas cenas.

Plānoto vēja parku "Valpene" ir paredzēts izbūvēt Talsu novada centrālajā daļā netālu no Dundagas, un tā attīstītājs ir "Eolus" meitasuzņēmums SIA "Valpene wind". Vēja parka vietas izvēli noteica piesaistīto ekspertu sniegtās rekomendācijas, ievērojot prasības vēja parku izvietošanai, kas noteiktas normatīvajos aktos. Šovasar Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu, kuras ietvaros šī gada novembrī paredzēta arī sabiedriskā apspriešana.

Iecere veidot vēja parku Dundagas novadā radās jau 2015. gadā, kad plānotajam vēja parkam tika uzsākts ietekmes uz vidi novērtējuma un lokālplānojuma izstrādes process, tomēr sākotnēji plānotā ieceres virzība aizkavējās, risinot dažādus jautājumus, kas saistīti ar vēja parka plānošanu, kā arī plānotā parka tuvumā esošo dabas vērtību apzināšanu.

"Vairāku gadu garumā, veicot padziļinātu teritoriālo izpēti, tieši Dundagas reģions ir uzrādījis augstu potenciālu vēja parka attīstībai. Tā kā Dundagā visu cauru gadu ir augstas vēja plūsmas, tas ļauj šajā teritorijā izveidot rentablu un ekonomiski pamatotu vēja parku, kas būs ieguvums ne tikai vietējām kopienām, bet sabiedrībai kopumā. Zaļākas enerģijas izmantošana ir aktuāla arī visiem Latvijas ražotājiem, it īpaši tiem, kuri eksportē savu produkciju uz Eiropas valstīm. Mēs jau tagad redzam, ka pieaug to valstu skaits, kas izvirza un tuvākajā laikā izvirzīs prasības zaļās enerģijas izmantošanai arī importētās produkcijas ražošanā, proti, ja vēlēsimies saražotās preces eksportēt, to ražošanā būs jāizmanto zaļā enerģija," norāda SIA "Eolus" valdes loceklis Gatis Galviņš.

Kopējā vēja parka teritorija aizņems aptuveni 22 km2, kuru galvenokārt veidos mežu zemes ar atsevišķiem lauksaimniecībā izmantojamo zemju blokiem. Vēja parkā plānots izbūvēt līdz 40 vēja elektrostacijām, un vienas turbīnas jauda provizoriski būs lielāka par 6 MW. Plānots, ka Dundagas vēja parks ik gadu varētu saražot ap 700-1000 GWh zaļās enerģijas - šādu enerģijas apjomu gadā patērē vairāk nekā 350 tūkstoši mājsaimniecību. Plānotā vēja parka teritorijā neatradīsies dzīvojamās ēkas, sabiedriski nozīmīgas būves un ar saimniecisku darbības veikšanu saistītas būves. Attālums no vēja elektrostacijām līdz tuvākajiem ciemiem būs lielāks par 2 km un dzīvojamās mājas no stacijām neatradīsies tuvāk par 800 m.

Kā norāda Galviņš, līdz parka būvniecības uzsākšanai paredzēts īstenot vairākus projekta attīstības procesus, tajā skaitā novembrī plānojot sabiedrisko apspriešanu ar iedzīvotājiem, zemes īpašniekiem un citiem interesentiem. Šis un nākamais gads tiek veltīts tam, lai rūpīgi izpētītu to, cik stacijas plānotajā teritorijā būs iespējams izvietot, kur tās izvietot labāk, lai pēc iespējas mazāk traucētu gan apkārtnē dzīvojošajiem iedzīvotājiem, gan dabai. Liela nozīme staciju novietojuma plānošanā būs arī vietējo zemes īpašnieku viedoklim - kur labāk novietot staciju, kā plānot ceļu tā, lai tas der ne tikai stacijai, bet arī mežsaimniecībai u.tml. Tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem atbildes tiks meklētas gan sarunās ar zemes īpašniekiem, gan uzklausot ekspertu ieteikumus. Ja visi procesi virzīsies raiti, tad par parka būvniecības uzsākšanu varēšot sākt domāt 2024. gadā.

Jāņem vērā, ka Latvijā vēja enerģijas ražošanai un ieguvei ir ļoti liels potenciāls, kas nākotnē var sniegt praktisku ieguvumu ikvienam iedzīvotājam. "Spējot pašiem saražot elektrību, stiprinām savu enerģētisko drošību un neatkarību, ļaujot ievērojami labāk pārvarēt elektroenerģijas tirgus svārstības, kādas tās vērojam šobrīd, strauji pieaugot elektrības cenām," teic Galviņš.