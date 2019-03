Dzelzceļa 'Rail Baltica' posma caur Rīgu būvprojektēšanai pieteikušies divi pretendenti

Dzelzceļa projekta "Rail Baltica" iepirkumā par būvprojektēšanas darbiem un autoruzraudzību sliežu posmam caur Rīgu pieteikušies divi pretendenti - personu apvienība "Obermeyer Planen+Beraten - Prointec" un personu apvienība "Idom - Ineco", informēja Baltijas valstu kopuzņēmuma "RB Rail", kas izveidots, lai īstenotu dzelzceļa projektu "Rail Baltica", pārstāve Līva Biseniece.

Iepirkumā "Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība sliežu ceļa pamatlīnijas caur Rīgu posmā" piedāvājumu atvēršana notika piektdien, 15. martā. Konkursā pieteikušās divas starptautiskas personu apvienības - "Obermeyer Planen+Beraten - Prointec", kas piedāvā darbu veikt par 11,363 miljoniem eiro, un "Idom - Ineco", kas piedāvā darbus veikt par 12,989 miljoniem eiro.

Savukārt 5. martā tika atvērti piedāvājumi iepirkumam "Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība jaunam sliežu ceļam Vangaži-Salaspils-Misa posmā". Tajā piedāvājumus iesniedza trīs starptautiskas personu apvienības - "Obermeyer Planen + Beraten GmbH - Prointec S.A.", kas piedāvā darbus veikt par 10,733 miljoniem eiro, Association of Egis Rail SA, DB Engineering & Consulting GmbH and Olimps Ltd", kas piedāvā darbus veikt par 12,024 miljoniem eiro, un "IDOM, Consulting, Engineering, Architecture S.A.U. and Ingenieria y Economia del Transporte S.M.E. M.P. S.A.", kas darbus piedāvā veikt par 12,364 miljoniem eiro.

Abu iepirkumu rezultātus ir paredzēts izvērtēt divu mēnešu laikā.

Jau ziņots, ka "Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 milimetru) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.

Paredzēts, ka "Rail Baltica" izmaksas sasniegs 5,8 miljardus eiro, ieskaitot atzaru, ko nolemts izbūvēt starp Kauņu un Viļņu. Daļa izmaksu tiks segtas no Eiropas Savienības līdzekļiem. Plānots, ka "Rail Baltica" dzelzceļa līnija būs gatava satiksmei 2026. gadā.