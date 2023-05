Dzinēju problēmas: Indijas lidsabiedrība 'Go First' lūdz tiesisko aizsardzību

Parādsaistību māktā Indijas zemo cenu lidsabiedrība "Go First" tiesā iesniegusi prasību tiesiskajai aizsardzībai no kreditoriem, ņemot vērā problēmas ar lidmašīnu dzinējiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Go First" martā bija Indijas piektā lielākā iekšzemes aviokompānija ar 6,9% tirgus daļu.

Lidsabiedrībai radušās nesaskaņas ar ASV uzņēmumu "Pratt & Whitney", kas piegādā dzinējus tās "Airbus A320neo" lidmašīnām. "Go First" norāda, ka defektīvu "Pratt & Whitney" dzinēju dēļ aviokompānija bijusi spiesta apturēt lidojumus ar aptuveni pusi lidmašīnu, radot ienākumu zudumu un papildu izdevumus 1,32 miljardu ASV dolāru apmērā.

"Go First" skaidro, ka "Pratt & Whitney" nav ievērojusi šķīrējtiesas lēmumu, kas paredzēja uzņēmumam piegādāt rezerves dzinējus, kas ļautu aviosabiedrībai veikt lidojumus.

Vietējie mediji vēstī, ka Deli un citu pilsētu lidostās nestrādā "Go First" pasažieru reģistrēšanās punkti.