Tuvojoties vispasaules vegānisma mēnesim - novembrim - noslēdzies "Veikalu vegvērtējums 2021" - izpētes projekts, kurā tiek izzināts augu valsts produktu piedāvājums veikalos visā Latvijā. Jau otro gadu pēc kārtas ar vislabāko augu valsts piedāvājumu var lepoties "Rimi", norāda projekta autori no biedrības "Dzīvnieku brīvība".

Augu valsts produkti pēdējo gadu laikā ir kļuvuši par produktiem, ko ikdienā patērē arvien vairāk cilvēku, ne tikai vegāni vai veģetārieši. Mazāk izvēloties dzīvnieku un vairāk - augu valsts produktu, patērētāji tiecas uzlabot veselību, bagātināt savu ēdienkarti vai veidot savas maltītes dzīvniekiem un videi draudzīgākas.

Apkopojot pētījuma rezultātus, novērojams, ka daļa mazumtirgotāju Latvijā seko līdzi augošajam pieprasījumam pēc vegāniskiem produktiem, kamēr citi joprojām kavējas, piedāvājot ļoti mazu sortimentu. Astoņu mazumtirgotāju konkurencē, visvairāk augu valsts produktu piedāvājuši Rimi un Top! veikali, bet visbēdīgākā aina ir pavērusies "Citro", "Aibe" un "Mego" veikalos. Reitinga vidējās pozīcijas aizņem "LaTS", "Elvi" un "Maxima X", kuru piedāvājums atšķiras dažādos veikalos.

Vispopulārākās augu valsts produktu alternatīvas veikalu plauktos ir augu valsts piena alternatīvas, bet visretāk veikalos var atrast gaļas produktu alternatīvas. Labākajos no izpētītajiem veikaliem var atrast arī tādus produktus kā tofu vai jogurta, saldējuma un siera vegāniskas versijas.

“Ar katru gadu vegānisku produktu piedāvājums kļūst plašāks,” saka "Veikalu vegvērtējuma" organizatore Bella Briška, “bet joprojām ir ļoti daudz vietas izaugsmei, jo īpaši, mazākos pārtikas veikalos un veikalos ārpus lielajām pilsētām. Iepērkoties lielveikalos šķiet, ka ir no kā izvēlēties, bet lielveikali nav visiem viegli pieejami vai pierasti.”

"Veikalu vegvērtējumu" organizē nevalstiskā organizācija "Dzīvnieku brīvība", un projekta mērķis ir iegūt datus un veicināt augu valsts produktu pieejamību Latvijā. Datu kvalitātes nolūkos pētījuma ietvaros dati tiek iegūti tikai no vidēja izmēra veikaliem, tādēļ no "Maxima" un "Rimi" zīmolu veikaliem apmeklēti tiek tikai "Maxima X", "Rimi Mini" un "Rimi Express". Dati tika ievākti, skaitot produktu veidus noteiktās kategorijās, piemēram, piena produktu alternatīvas, gaļas alternatīvas, tofu u.c. un aprēķinot vidējo skaitu pēc vairāku veikalu izpētes. Runājot par veikalu izvēli, no katra izvēlētā zīmola tika izpētīti vismaz 4 dažādi veikali 4 dažādās Latvijas pilsētās.