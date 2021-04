Lai arī vakcinācijas tempi Latvijā nav ātri un ierobežojumi tirdzniecībā un pakalpojumu sniegšanā tiek saglabāti konstanti mainīgi, mēs stingri dodamies pandēmijas uzvarēšanas virzienā. Tas savukārt nozīmē, ka mainīsies arī noteiktu nozaru spēku samērs atkarībā no tā, kur iedzīvotājiem būs iespēja tērēt savu naudu. Cīņa nav galā, un pārmaiņas nebūs momentānas, tomēr ir skaidrs, ka viena no nozarēm, kuras tirgus pieaugums pandēmijas laikā ir bijis ievērojams, ir e-komercija un ar to saistītās jomas. Līdz ar to portāls "Delfi" vērtēja, kā turpmāk attīstīsies e-komercija Latvijā, vai cilvēki būs noguruši lielu daļu veicamā darīt ar ekrānu starpniecību, vai arī digitālā pieredze turpinās paņemt arvien lielāku daļu laika.

"Līdz šim e-komercija Latvijā ir bijusi tādā kā pabērna lomā. Balstoties uz Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 2020. gada datiem, preces vai pakalpojumus internetā pārdeva 15,5% Latvijas uzņēmumu. Iepirkšanās paradumu maiņa, visticamāk, ietekmēs arī citu nozaru uzņēmumus," teic "Erst Finance" izpilddirektors Arnis Blūmfelds. "Kad pandēmijas sākumā tradicionālā mazumtirdzniecība tika ierobežota un cilvēkus pārņēma bailes, gan pircēji, gan preču pārdevēji pārcēlās uz tiešsaisti, tā veicinot tiešsaistes iepirkšanos un to pircēju piesaisti, kuri pirmo reizi izmēģināja šāda veida iepirkšanos. Rezultātā apjomi pieauga neticami ātri, pat ātrāk, nekā mēs sākotnēji paredzējām," atzīst "Pigu grupas" izpilddirektors Daiņus Ļuļis (Dainius Liulys).

Daudzi uzņēmumi, redzot, ka pandēmija un tirdzniecības un pakalpojumu ierobežojumi ieilgst, meklēja iespējas pastiprināt savu klātbūtni digitālajā vidē. Pat tāds savas nozares smagsvars kā SIA "Depo DIY", kas reģistrēta 2004. gadā un kopš uzņēmuma darbības sākuma tradicionāli darbojās tikai klātienes režīmā, pagājušā gada beigās atvēra veikalu internetā.