'Eco Baltia vide' plāno iegādāties ceļu uzturētāju 'Pilsētas eko serviss'

Paplašinot darbību un turpinot attīstību, vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA "Eco Baltia vide" plāno iegādāties ceļu un ielu uzturēšanas uzņēmumu SIA "Pilsētas Eko Serviss".

Pušu noslēgtais pirkuma līgums, kura izpildei ir nepieciešama Konkurences padomes apvienošanās atļauja, paredz 100% SIA "Pilsētas eko serviss", SIA "PES serviss" un SIA "B 124" kapitāla daļu iegādi. Darījuma pabeigšanai nepieciešamie dokumenti ir sagatavoti iesniegšanai Konkurences padomē. Procesu paredzēts noslēgt šā gada laikā.

Darījumu finansēšanai plānots piesaistīt bankas finansējumu un darījuma summu puses vienojušās publiski neatklāt.

Līdz ar darījuma noslēgšanu, SIA "Pilsētas eko serviss" kļūs par vienu no "Eco Baltia" vides apsaimniekošanas segmenta uzņēmumiem, kas specializējies ielu un ceļu uzturēšanā. Abu pušu klientiem, partneriem un darbiniekiem esošajos sadarbības līgumos un iestrādnēs izmaiņas nav plānotas. Ja līdz tam būs saņemta Konkurences padomes apvienošanās atļauja, iegādes process noslēgsies 2022.gada decembra beigās.

"Pēdējie divi gadi "Eco Baltia" vides apsaimniekošanas sektorā raksturojami ar dinamisku izaugsmi. Segmenta ietvaros esam īstenojuši ne vien iekšēju uzņēmumu konsolidāciju, bet arī vairāku uzņēmumu iegādi, lai celtu savu konkurētspēju, rastu jaunas iespējas un kļūtu par Baltijas mēroga līderi," stāsta SIA "Eco Baltia vide" valdes priekšsēdētājs un "Eco Baltia" vides apsaimniekošanas segmenta vadītājs Jānis Aizbalts.

Lietuvas meitasuzņēmums "Ecoservice" ir viens no tirgus līderiem arī ceļu un ielu uzturēšanā, bet Latvijā šo pakalpojumu straujāk uzņēmums plāno attīstīt tieši ar "Pilsētas eko serviss" iegādi, veicinot sinerģiju arī ar Lietuvas meitasuzņēmumu.

"Pilsētas eko serviss" ir gandrīz 20 gadu pieredze tirgū, tas sevi pozicionē kā vienu no lielākajiem ielu un ceļu uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem Rīgas un Pierīgas reģionā. "Arī turpmāk uzņēmums varēs turpināt attīstību un veikt jaunas investīcijas, bet jau kā "Eco Baltia vide" meitasuzņēmums. Esot lielākas grupas sastāvā, arī investīcijas turpmākajā attīstībā varēsim plānot plašākā mērogā un piesaistot jau visas grupas kompetences," norāda SIA "Pilsētas eko serviss" valdes loceklis un līdzīpašnieks Alvis Krauklis.

Savukārt "INVL Baltic Sea Growth Fund" partneris un "Eco Baltia" padomes priekšsēdētājs Vītauts Plunksnis atklāj, ka stratēģiskais mērķis attīstīt "Eco Baltia" kā spēcīgu reģionālo līderi, kas koncentrējas uz ilgtspējīgiem vides pakalpojumiem un otrreizējo izejvielu pārstrādi, jau tagad sniedz rezultātus – aug uzņēmumu konkurētspēja un efektivitāte, kā arī konsolidētie ieņēmumi

SIA "Pilsētas eko Serviss" piedāvā tādus pakalpojumus kā ielu un ceļu uzturēšana, ūdens novadīšanas sistēmu uzturēšanas un remonta darbus, kā arī tehnikas nomu. Uzņēmums ir dibināts 2003.gadā un šobrīd tas pieder vairākām privātpersonām. 2021.gadā "Pilsētas eko servisa" ieņēmumi sasniedza 5,7 miljonus eiro. Uzņēmumā strādā aptuveni 80 darbinieki.

SIA "Eco Baltia vide" ir vides apsaimniekošanas uzņēmums, kas nodrošina plašāko vides apsaimniekošanas pakalpojumu; Latvijā tas nodarbina vairāk nekā 500 darbiniekus. 2021.gadā uzņēmuma neto apgrozījums bija 34,19 miljoni eiro. SIA "Eco Baltia vide" ir daļa no AS "Eco Baltia", kas ir apgrozījuma ziņā lielākā vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupa Baltijas valstīs, nodrošinot pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu no savākšanas līdz pārstrādei. 2021. gadā "Eco Baltia" grupas kombinētais (pro-forma) pārdošanas apgrozījums sasniedza aptuveni 150 miljonus eiro, kas ir divas reizes vairāk nekā 2020. gadā, kad tas bija 75 miljoni eiro. To daļēji veicināja Lietuvas vadošā atkritumu apsaimniekotāja "Ecoservice" iegāde 2021. gada augustā.

Grupas uzņēmumos Latvijā, Lietuvā un Čehijā strādā vairāk nekā 2200 darbinieku, un tās vadošie uzņēmumi ir "PET Baltija", "Tesil Fibres" "Eco Baltia vide", "Ecoservice", "Latvijas Zaļais punkts" un "Nordic Plast".

"Eco Baltia" akcionāri ir "INVL Baltic Sea Growth Fund" caur UAB "BSGF Salvus" (52,81%), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (30,51%) un uzņēmuma vadība (16,68%).