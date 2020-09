'Eco Point' piemērots dabas resursu nodokļa uzrēķins 1,2 miljonu eiro apmērā

Valsts vides dienests (VVD) apturējis SIA "Eco Point" ražotāju atbildības sistēmas elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanai darbību un veicis dabas resursu nodokļa uzrēķinu 1,2 miljonu eiro apmērā, informē VVD.

VVD, veicot pasākumus ražotāju atbildība sistēmas (RAS) uzraudzībai par 2019. gadu, t.sk. analizējot saņemtos pārskatus, konstatējis, ka "Eco Point" sniedzis sagrozītus un nepatiesus datus par divu (no trim) savu RAS darbību. Tā kā "Eco Point" RAS darbībā konstatēti būtiski pārkāpumi, uz šo RAS dalībnieku (ražotāji/ importētāji) darbību nepamatoti attiecināts atbrīvojums no dabas resursu nodokļa (DRN) vairāk nekā 1,2 miljonu eiro apmērā, kas atbilstoši ražotāju atbildības principam būs jānomaksā "Eco Point". VVD informāciju par pārbaudes rezultātiem nosūtījis tiesībsargājošajām iestādēm izvērtēšanai, vai šajā gadījumā nav saskatāmas noziedzīga nodarījuma pret vidi pazīmes.

Izveidojot RAS, sistēmas turētājs, šajā gadījumā "Eco Point", uzņēmās atbildību (finansiālu un/ vai organizatorisku) par RAS dalībnieku izlietotā produkta savākšanu un atpakaļpieņemšanu vai reģenerāciju un pārstrādi, saņemot par to samaksu no dalībniekiem, savukārt RAS dalībnieki saņēma atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa (DRN).

VVD konstatējis, ka SIA "Eco Point" nav pildījusi līgumsaistības ar 107 šo savu RAS dalībniekiem, jo nav nodrošinājusi elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu reģenerācijas izpildi, kā arī normatīvo aktu prasībām atbilstošu svina akumulatoru apsaimniekošanu. Tādējādi "Eco Point" būs jāsamaksā valsts budžetā DRN – 1 245 463 eiro apmērā par nepārstrādāto/ nereģenerēto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apjomu un DRN 520 eiro par nepārstrādāto svina akumulatoru apjomu.

Ņemot vērā, ka VVD konstatējis būtiskas neatbilstības "Eco Point" RAS darbībā, pieņemts lēmums ar 2020. gada 30. septembri izbeigt līgumu ar "Eco Point" par RAS elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanai (šī RAS darbība tiek apturēta pilnā apjomā), kā arī svina akumulatoru apsaimniekošanu (RAS videi kaitīgu preču apsaimniekošanai apturēta daļā par svina akumulatoru apsaimniekošanu). VVD nosūtījis vēstuli "Eco Point" līgumpartneriem, kurā informējis par pieņemto lēmumu.

Ņemot vērā izveidojušos apstākļus, VVD "Eco Point" līgumpartneriem steidzamības kārtā ir iespējams noslēgt līgumu ar citu VVD reģistrētu apsaimniekotāju līdz 2020. gada 28.septembrim un saglabāt iespēju turpināt saņemt DRN atbrīvojumu par elektriskajām un elektroniskajām iekārtām un svina akumulatoriem. Ar aktuālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu sarakstu iespējams iepazīties VVD mājaslapā.

SIA "Eco Point" aprēķinātais DRN maksājums jāveic 30 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par nodokļa maksāšanas pienākuma iestāšanos. Ja maksājums netiks veikts vai netiks veikts pilnā apmērā, VVD lems par finanšu nodrošinājuma 50 000 eiro izmaksas gadījuma iestāšanos, savukārt pārējo nodokļa maksājuma summu Valsts ieņēmumu dienests piedzīs no "Eco Point" bezstrīda kārtībā.

Ražotāju atbildības sistēma (RAS) ir viens no būtiskiem instrumentiem aprites ekonomikā, kas veicina resursu atgūšanu no atkritumiem gan attiecībā uz iepakojumu, gan atsevišķām videi kaitīgām preču kategorijām. Latvijā RAS noteikta iepakojumam, vienreiz lietojamiem traukiem un piederumiem, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un citām videi kaitīgām precēm, piemēram, akumulatoriem un nolietotiem transportlīdzekļiem. RAS kontroli veic VVD.