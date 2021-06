Ēdinātāji norāda uz sarežģījumiem ievērot valdības izvirzītās prasības darba atsākšanai iekštelpās

Vairāki sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji izvēlējušies neatsākt darbu iekštelpās, jo ne tikai nevēlas šķirot apmeklētājus pret Covid-19 vakcinētajos un nevakcinētajos, bet ir arī grūtības īstenot atsevišķas no noteiktajām prasībām, izriet no aptaujāto ēdinātāju pārstāvju teiktā.

Viedokli par uzņēmēju nevēlēšanos šķirot savus apmeklētājus pauda Latvijas Restorānu biedrības prezidents Jānis Jenzis. Viņš uzskata, ka valdības iepriekšējie lēmumi bijuši nekonsekventi un mainīgi, kas nozares uzņēmējos radījis neizpratni un neļauj īstenot plānotās ieceres.

"Ir daļa uzņēmēju, kas pateica, ka viņi nediskriminēs vienu sabiedrības grupu, un neuzņems viesus iekšā vispār, kamēr regulējums netiks sakārtots. Apmēram tikai 10% mūsu biedru teica, ka mēģinās strādāt šādā formātā," teica Jenzis.

Picērijas "Pica Lulū" pārvaldītāja un franšīzes turētāja "Later LTD" mārketinga un pārdošanas vadītāja Agnese Puriņa atzina, ka sākotnēji bija plānots atsākt "Pica Lulū" picēriju darbu iekštelpās, tomēr tas nav noticis. "Mēs mēģinājām [sākt darbu iekštelpās], vakar pat iepirkām testus, lai šodien varētu visu veiksmīgi izdarīt, bet saņēmām ziņu, ka apkalpojošajam personālam ēdināšanas nozarē diemžēl tas neattiecas. Līdz ar to iesākām, bet tā arī nepabeidzām to īstenot," teica Puriņa.

Tāpat viņa atzīmēja, ka uzņēmums, vēloties atsākt darbu arī iekštelpās, interesējies pie dažādām atbildīgajām iestādēm, vēloties noskaidrot aktuālās prasības, bet mēdzot būt situācijas, ka iestādes uz vienu un to pašu jautājumu sniedz atšķirīgas atbildes.

Pēc Puriņas teiktā, aptuveni puse no "Pica Lulū" darbiniekiem ir vakcinējušies vai drīzumā būs pabeiguši vakcinācijas kursu, bet otra puse vēl domājot vai arī to neplāno darīt. Tomēr atlaist personas, kuras nevēlēsies vakcinēties, uzņēmums negatavojas, uzsvēra Puriņa.

Otrdien darbu iekštelpās nav atsākuši arī trīs "Terra" restorāni, apliecināja SIA "Terra restorāni" valdes locekle Ilze Megne. "Pie šādiem nosacījumiem tas diemžēl nav iespējams," sacīja Megne.

Viņa skaidroja - lai arī prasība par tikai ar derīgu sertifikātu personu apkalpošanu izklausās vienkārša, realitātē to īstenot ir faktiski neiespējami. "Mums nāk arī cilvēki ņemt līdzi ēdienu pašapkalpojoties, var nākt gan vakcinēti, gan nevakcinēti. Restorānu zālē bez ierobežojumiem var sēdēt tikai vakcinētie, ja kāds atnāk ar [negatīvu Covid-19] testu, viņš apsēsties drīkst, bet, ja man zālē sēž 10 vakcinētie cilvēki, tad man ir jālūdz arī viņiem pārsēsties, jo pēkšņi zāle ir kļuvusi nedroša," teica Megne.

Tāpat viņa uzsvēra, ka restorāni būtu gatavi strādāt, ievērojot tādas drošības prasības, kādas bija ēdinātājiem pagājušā gada pavasarī, tomēr pie pašreizējām prasībām ēdinātāji neesot gatavi "būt par policistiem". "Piemēram, mums atnāk ģimene, visi pieaugušie vakcinēti, 13 gadīgais bērns - nē. Ko mēs teiksim viņiem? Lai bērns pasēž mašīnā? Nē taču," iespējamās situācijas raksturoja Megne.

Arī burgernīcu ķēde "Street Burgers" darbu iekštelpās neatsāks, kamēr apmeklētāji būs jāšķiro, pauda "Street Burgers" valdes loceklis Aleksandrs Vēvers.

"Pamatiemesls tam, kādēļ neesam atsākuši iekštelpās, ir tāds, ka mēs negribam šķirot klientus. Tas nav īsti demokrātiski. Tāpat tas ir apgrūtinoši arī mums servisā - jāņem papildu cilvēki, tas ir papildu laiks, papildu jautājumi. (..) Es uzskatu, ka valdībai ir jāatrod risinājums, lai varētu apkalpot visus - ar maskām un ierobežojumiem, bet visus," teica Vēvers.

Tāpat viņš uzsvēra, ka nevar un arī nevēlas piespiest vakcinēties tos darbiniekus, kuri to ir izvēlējušies nedarīt.

Viens no sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas otrdien atvēra savas iekštelpas apmeklētājiem, bija "Lido". Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Rita Auziņa gan atzina, ka pirmā diena bijusi spraiga, izaicinājumu un sarežģījumu pilna.

"Mēs paredzējām sarežģījumus, zinājām, ka noteikti būs kādas problēmsituācijas, taču savā piesardzībā un tālredzībā tomēr esam bijuši pārlieku optimistiski, jo šodien piedzīvojām arī tādus momentus, kuriem nebijām gatavi," teica Auziņa.

"Lido" novērojumi liecinot, ka daļa cilvēku nav sapratuši, ka jaunie nosacījumi ir valsts uzstādīti noteikumi, lai nodrošinātu tik sen liegto iespēju ieturēt maltīti iekštelpās. "Turklāt drošu iespēju! Ir klienti, kuri šos nosacījumus kļūdaini uztver par "Lido" ieviestu praksi un līdz ar to izrāda neapmierinātību "Lido" darbiniekiem," teica Auziņa, izsakot pateicību darbiniekiem, kuri šo smagumu pašreiz nes uz saviem pleciem.

Tāpat "Lido" novērojuši, ka ir daļa cilvēku, kuri līdz galam nav izpratuši valsts noteiktos nosacījumus - proti, ieturēt maltīti iekštelpās drīkst, tikai uzrādot Covid-19 derīgu sertifikātu vai 48 stundu laikā veiktu negatīvu Covid-19 testu, vai sešu stundu laikā veiktu derīgu antivielu testu. Ja pēc pilnas vakcinācijas nav pagājušas divas nedēļas, Covid-19 sertifikāts nav spēkā esošs un ēdiena baudīšana iekštelpās līdz ar to nav atļauta.

"Šodien pietiekami bieži saskārāmies ar klientu, kuriem pēc pēdējās vakcinācijas nav pagājušas divas nedēļas, neapmierinātību, jo viņi nebija šos nosacījumus pilnībā izpratuši un vēlējās pusdienot iekštelpās. Šodienas pieredze arī rāda, ka tehnisku iemeslu dēļ Covid-19 sertifikāti daļai cilvēku nav darbojušies, līdz ar to paralēli citām nebūšanām klāt nāca vēl šīs, kad cilvēkiem būtu visas iespējas pusdienot iekštelpās, bet tehnisku sarežģījumu dēļ šī iespēja viņiem tika liegta," atzina Auziņa.

Novērotas arī situācijas, kad cilvēki ir vēlējušies tikt iekštelpās bez sertifikāta vai cita derīga dokumenta. "Uzskatu, ka šo konfliktsituāciju būtu stipri mazāk, ja no valdības puses nosacījumi būtu skaidri, konkrēti un bez interpretācijas iespējām," teica "Lido" valdes priekšsēdētāja.

Vienlaikus viņa uzsvēra, ka "Lido" saprot savus klientus - patlaban nav viegli izsekot līdzi daudzajām un biežajām izmaiņām, taču uzņēmums aicina arī klientus būt saprotošiem. "Arī mums šī ir jauna pieredze, arī mēs mācāmies no šīs jaunās situācijas. Turklāt mēs, sociāli atbildīgs uzņēmums, prasības ievērojam strikti un tās arī pildām, lai klientiem iespēja baudīt maltīti iekštelpās būtu maksimāli droša," klāstīja Auziņa.

"McDonald’s" vadītājs Baltijas valstīs Vladimirs Janevskis savukārt atzīmēja, ka uzņēmums pagaidām turpinās apkalpot viesus tāpat kā līdz šim - apmeklētāji maltītes varēs ieturēt restorānu āra terasēs vai izvēlēties ēdienu līdzņemšanai.

"Mēs rūpīgi iepazīstamies ar apkalpošanas iekštelpās regulējumu un izvērtēsim tālākās darbības iespējas mūsu restorānos," piebilda Janevksis.

Jau ziņots, ka no otrdienas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus personām, kas varēs uzrādīt derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu, ir ļauts sniegt arī iekštelpās. Ēdināšanas pakalpojumi iekštelpās pieejami personām, kuras ir vakcinētas pret Covid-19, pārslimojušas Covid-19, vai kurām ir sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts, kas apliecina, ka persona pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu un tas ir negatīvs, vai sešu stundu laikā veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs, kā arī šīs personas pavadošie bērni vecumā līdz 11 gadiem, ieskaitot, bez sertifikātiem.