EDS nedarbojas jau pāris dienas; dokumentus varēs iesniegt pēc tās darbības atjaunošanas

Pēc tehniskiem bojājumiem vienā no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) IT infrastruktūras posmiem lietotājiem pašlaik nav pieejama Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS), apstiprina VID.

Uzņēmēji portālam "Delfi" norādīja, ka sistēma nedarbojās jau kopš šā gada 29. janvāra. Problēma darba nedēļas sākumā apspriesta arī sociālajos tīklos.

Kā tagad ziņo iestāde, bojājumi ir novērsti un pašlaik notiek sistēmas atkopšanas darbi, lai EDS pēc iespējas drīz būtu lietotājiem pieejama. Savukārt pārslēgšanās uz saistītajām informācijas sistēmām – muitas sistēmu EMDAS, EMCS, DEMINIMIS un MOSS – ir pilnībā pieejama un norit bez traucējumiem.

Laikā, kamēr EDS nav pieejama, iedzīvotājiem un uzņēmumiem nav jāsatraucas par termiņiem dažādu dokumentu iesniegšanai. Ja kaut ko nav iespējams iesniegt laikā, kad nedarbojas EDS, tas netiek uzskatīts par kavējumu un attiecīgi par to nevar tikt piemērots sods. Iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, kuru iesniegšanas termiņi bija EDS nepieejamības laikā, varēs vēl 10 darba dienas pēc tam, kad būs atjaunota pilnvērtīga EDS darbība, skaidro VID.

Ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kam jāiesniedz dokumenti dažādu VID lēmumu pieņemšanai, VID speciālisti centīsies sazināties un piedāvās izvēlēties izmantot pagarinātu termiņu vai iesniegt dokumentus, izmantojot citu saziņas kanālu, nevis EDS.

Tāpat tiks pārskatīti un pagarināti dažādi procesuālie termiņi, kurus būs ietekmējusi sistēmas nepieejamība.

EDS nepieejamību izraisīja bojājumi vienā no vecākajiem VID IT infrastruktūras posmiem, kas izveidots pirms 24 gadiem. Novecojušo infrastruktūru VID pakāpeniski aizstāj ar mūsdienīgiem risinājumiem, kas piemēroti gan augstākai noslodzei, gan sarežģītākai datu apstrādei. VID jau ir pārgājis uz jaunu maksājumu apstrādes informācijas sistēmu, kas ļāvis ieviest uzkrāšanas principu budžeta uzskaitē un iedzīvotājiem un uzņēmumiem 42 dažādus nodokļu maksājumu kontus aizstāt ar vienu. Šo procesu paredzēts turpināt, atsakoties no visiem novecojušajiem risinājumiem un tādējādi mazinot arī sistēmu darbības traucējumu risku.

Tāpat jau šogad VID kopā ar LVRTC plāno sākt darbu pie jauna "Rezerves datu centra". Šāds datu centrs ļaus daudz efektīvāk strādāt ar VID rīcībā esošajiem kritisko informācijas sistēmu rezerves datiem, samazinot vai novēršot pārtraukumus VID sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Līdzekļus šāda datu centra izveidei VID lūdzis vairāku gadu garumā, un šogad, pēc līdzekļu piešķiršanas, būs iespējams sākt darbus.