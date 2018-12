'Eesti Ekspress' Tallinā rīkos vērienīgu biznesa līderu konferenci

Nirs Ejals (Nir Eyal) ir tehnoloģiju uzņēmējs un pasniedzējs Stenforda Universitātes Biznesa departamentā.

Lielu popularitāti tehnoloģiju pasaulē ieguvis viņa bestsellers "Uzķēries: Kā veidot no ieradumiem veidotus produktus" ("Hooked: How to Build Habit-Forming Products"). Grāmatā stāstīts par to, kā pēdējo gadu tehnoloģijas maina un transformē cilvēku ieradumus.

Ejals nereti investē dažādos inovatīvos un uz zinātni balstītos uzņēmumos.