'Eesti Gaas' iesniedz pieteikumu Konkurences padomē 'Gaso' darījuma izvērtēšanai

Privātais enerģētikas uzņēmums AS "Eesti Gaas" likumdošanā paredzētajā kārtībā Latvijas Konkurences padomē ir iesniedzis ziņojumu par izšķirošas ietekmes iegūšanu AS "Gaso", kā arī ir nosūtījis iesniegumu Latvijas Republikas Ministru kabinetam, lūdzot atļauju iegūt būtisku līdzdalību AS "Gaso".

Abi dokumenti iesniegti 28. aprīlī, informē uzņēmums.

"Šobrīd veicam visus nepieciešamos soļus, lai izietu Latvijas likumos paredzēto darījuma izvērtēšanas procesu, saņemtu vajadzīgās atļaujas un noslēgtu AS "Gaso" iegādes darījumu. Esam pārliecināti, ka darījums veicinās efektīva gāzes tirgus attīstību, no kā ieguvēji būs gan patērētāji, gan citi tirgus dalībnieki," pauž Marguss Kāsiks (Margus Kaasik), AS "Eesti Gaas" valdes priekšsēdētājs.

"Latvijas Gāze" aprīļa vidū parakstījusi galīgu vienošanos par "Gaso" pārdošanu "Eesti Gaas", liecina paziņojums biržai "Nasdaq Riga". Darījuma pabeigšanai vēl nepieciešama valdības piekrišana nacionālās drošības aktīvu pārņemšanai un konkurences iestādes atļauja.

"Gaso" pārdošanas process notiek, jo atbilstoši spēkā esošajam regulējumam "Gaso" nevar pārvaldīt Krievijas vai Baltkrievijas akcionāri, taču "Latvijas Gāzei" ir Krievijas valsti pārstāvoši akcionāri.