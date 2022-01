Personāla atlases kompānijas SIA "Eiro Personāls" valdē atgriezusies Arta Biruma, informē "Lursoft Klientu portfelis".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sev piederošā uzņēmuma valdi Arta Biruma atstāja 2012. gada oktobrī. Šajā laikā SIA "Eiro Personāls" no 2012. gada līdz 2015. gadam vadīja Nataļja Lāce, bet no 2015. gada līdz š.g. 14. janvārim – Evita Mackeviča. Papildu citiem amatiem dažādās nevalstiskajās organizācijās, Arta Biruma no 2016. līdz 2018. gadam bija VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" valdes locekle, bet no 2018. gada novembra – SIA "Domenikss" valdes locekle.

Šobrīd Arta Biruma ieņem amatus četru uzņēmumu valdēs.

SIA "Eiro Personāls" reģistrēts 2000. gadā. Aizpērn uzņēmuma apgrozījums samazinājās līdz 203,03 tūkstošiem eiro, bet peļņa līdz 36,59 tūkstošiem eiro.

Pēc "Lursoft" pieejamās informācijas, 2021. gadā SIA "Eiro Personāls" uzvarējis trīs publisko iepirkumu konkursos.