Eiropas Savienībai veiksmīgi izdodas aizstāt zaudētos dīzeļdegvielas apjomus no Krievijas, raksta "Bloomberg".

Šie rezultāti liek atviegloti nopūsties valdībām visā kontinentā, jo Krievijas degviela iepriekš bieži vien veidoja vairāk nekā pusi no apjomiem, kas tika piegādāti uz ES un Apvienoto Karalisti. Nespēja atrast alternatīvas apdraudētu degvielas pieejamību visās jomās, sākot no rūpniecības līdz kravu pārvadājumiem un beidzot ar autotransportu, norāda eksperti.

Pēdējā laikā ir pieaugušas piegādes no citām valstīm. Saskaņā ar kuģniecības analītikas uzņēmuma "Vortexa Ltd" datiem, ko apkopojis "Bloomberg", sagaidāms, ka kopējais dīzeļdegvielas un gāzeļļas – ļoti līdzīgas degvielas – ievedums maijā pieaugs līdz četru mēnešu augstākajam līmenim – aptuveni 1,25 miljoniem barelu dienā.

Izņemot periodu tieši pirms importa aizlieguma sākuma, kad valstis gatavojās aizliegumam, maija plūsmas atbilst vidējam sūtījumu apjomam 2022. gadā un pieaugušas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu.

Piegādes apjomi no Tuvajiem Austrumiem un ASV strauji pieaug. Sagaidāms, ka plūsmas no Saūda Arābijas sasniegs jaunu maksimumu – aptuveni 324 000 barelu dienā, savukārt kravu apjoms no ASV ir augstākais kopš 2020. gada augusta.

Paredzams, ka sūtījumi no Āzijas šomēnes samazināsies mazāku plūsmu dēļ no Ķīnas un Singapūras, taču sagaidāms, ka dīzeļdegvielas kravas no Indijas pieaugs.

"Delfi Bizness" jau rakstīja, ka Indija ir kļuvusi par vienu no lielākajām Krievijas jēlnaftas pircējām kopš iebrukuma Ukrainā, un tās naftas pārstrādes uzņēmumi gūst lielu peļņu, jo pērk jēlnaftu ar lielām atlaidēm un pārdod degvielu par pilnu cenu Eiropā.

Eiropas Savienībai (ES) būtu jāvēršas pret Indiju, kas pieņem Krievijas naftu, pārstrādā to un tālāk pārdod Eiropai kā degvielu, tostarp dīzeļdegvielu, atsaucoties uz ES augsto pārstāvi ārlietās Žuzepu Borelu, atsaucoties uz "Financial Times", iepriekš rakstīja "Reuters".