Eiropas Komisija apstiprina Latvijas 250 miljonu aizdevumu un garantiju uzņēmumiem atbalsta shēmas

Eiropas Komisija ir atzinusi, ka Latvijas subsidēto aizdevumu shēma un aizdevumu garantiju shēma uzņēmumiem, kurus skāris jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 uzliesmojums, atbilst ES valsts atbalsta noteikumiem. Šīs shēmas tika apstiprinātas saskaņā ar valsts atbalsta pagaidu regulējumu ekonomikas atbalstam saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu, ko komisija pieņēma 2020. gada 19. martā, portāls "Delfi" uzzināja komisijā.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere, kas atbild par konkurences politiku, skaidro, ka, pateicoties šiem diviem atbalsta pasākumiem, slimības uzliesmojuma skartie Latvijas uzņēmumi varēs veiksmīgāk pārvarēt pašreizējo ārkārtīgi sarežģīto situāciju. "Latvijas paredzētās shēmas, kuru apjoms sasniedz 250 miljonus eiro, ir svarīgs ieguldījums šā mērķa sasniegšanā. Mūsu lēmums ir viens no piemēriem, kā mēs turpinām sadarboties ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu laicīgu, koordinētu un efektīvu rīcību saskaņā ar jauno valsts atbalsta pagaidu regulējumu," uzsver Vestagere.

Latvija saskaņā ar ES pagaidu regulējumu komisijai paziņoja par subsidēto aizdevumu shēmu un aizdevumu garantiju shēmu par labu uzņēmumiem, kurus skāris Covid-19 uzliesmojums. Kopējais subsidēto aizdevumu shēmas budžets ir 200 miljoni eiro, no kuriem 50 miljoni eiro paredzēti no valsts budžeta, bet pārējā summa – no starptautiskajām finanšu iestādēm. Summa, kas no valsts budžeta paredzēta aizdevumu garantiju shēmai, ir 50 miljoni eiro. Paredzēts, ka ar šo summu varēs izsniegt garantijas vairāk nekā 200 miljonu eiro apmērā.

Shēmu mērķis ir uzņēmumiem, kurus vissmagāk skārusi slimības uzliesmojuma ekonomiskā ietekme, uzlabot piekļuvi ārējam finansējumam. Pasākumu tiešais mērķis ir nodrošināt, ka šie uzņēmumi spēj turpināt darbību, kaut arī tie nonākuši sarežģītā situācijā pandēmijas dēļ.

Komisija konstatēja, ka Latvijas pasākumi atbilst ES pagaidu regulējuma nosacījumiem. Pasākumi ir šādi:

garantijas ar samazinātu garantijas maksu par aizdevumiem ar ierobežotu atmaksas termiņu un summu. Pasākumā paredzēts, ka risks, ko uzņemas valsts, katram aizdevumam nevar pārsniegt 50 %;

ierobežota atmaksas termiņa un summas aizdevumi ar pazeminātām procentu likmēm, kuri paredzēti apgrozāmajiem līdzekļiem.

Tas nodrošina, ka atbalsts būs ātri un ar izdevīgiem nosacījumiem pieejams tiem, kuriem tas šajā bezprecedenta situācijā ir reāli vajadzīgs. Tālab pasākumos paredzēta arī minimālā atlīdzība un nosacījumi, kas nodrošinās, ka atbalsts tiek faktiski novirzīts tiem saņēmējiem, kuriem tas ir nepieciešams, norāda komisija.

Komisija secināja, ka Latvijas subsidēto aizdevumu shēma un aizdevumu garantiju shēma palīdzēs tikt galā ar pandēmijas ekonomisko ietekmi Latvijā. Šie pasākumi ir samērīgi, piemēroti un vajadzīgi, lai novērstu nopietnus traucējumus dalībvalsts tautsaimniecībā atbilstoši LESD 107. panta 3. punkta b) apakšpunktam un ES pagaidu regulējuma nosacījumiem.

Pamatojoties uz to, EK apstiprināja šo pasākumu atbilstību ES valsts atbalsta noteikumiem.