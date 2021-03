Eiropas Komisija apstiprina Latvijas atbalsta instrumentu 3 miljonu eiro apmērā kultūras nozares uzņēmumiem

Eiropas Komisija apstiprinājusi Latvijas atbalsta instrumentu 3 miljonu eiro apmērā pandēmijas skartajai kultūras nozarei, lai atbalstītu uzņēmumus, kas tajā darbojas arī šajos grūtajos apstākļos, informē EK pārstāvniecības Latvijā Preses nodaļa.

Konkrētā palīdzība apstiprināta saskaņā ar pagaidu regulējumu valsts atbalsta pasākumiem.

Finansējums apstiprināts saskaņā ar valsts pagaidu atbalsta shēmu. Shēmas mērķis ir mazināt pēkšņu likviditātes kritumu, ar ko šie uzņēmumi saskaras saistībā ar valdības īstenotajiem pasākumiem vīrusa izplatības ierobežošanai. Atbalsts tiks piešķirts kā tiešās dotācijas.

Finansējums būs pieejams kompānijām, kas aktīvi darbojas valsts kultūras sektorā. Saņēmēji ir uzņēmumi, kas veic aktīvu darbību mākslas, izklaides jomās, bibliotēku un muzeju sektorā. Atbalsts paredzēts izmaksu segšanai, kas radušās laika periodā no šā gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam, un ar tām varēs segt telpu nomas, komunālo pakalpojumu, sakaru un IT pakalpojumu izdevumus, kā arī algu un ar to saistīto nodokļu izmaksu segšanai.