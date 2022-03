Eiropas Parlaments aicina nekavējoties sniegt Ukrainai būtisku palīdzību pārtikas piegādē

Eiropas Parlaments (EP) aicina nekavējoties sniegt Ukrainai būtisku palīdzību pārtikas piegādē, kā arī vairot Eiropas Savienības (ES) pārtikas nodrošinājuma neatkarību, "Delfi Bizness" pavēstīja EP preses sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņš informē, ka ceturtdien EP ar 413 balsīm par, 120 pret un 49 atturoties pieņēma rezolūciju, kurā aicina steidzami izstrādāt ES rīcības plānu, ar ko garantēt pārtikas nodrošinājumu ES un Ukrainā, ņemot vērā Krievijas iebrukumu. Rezolūcijā EP deputāti aicina nekavējoties sniegt Ukrainai pārtikas atbalstu un pārstrukturēt ES pārtikas ražošanas stratēģiju.

Ņemot vērā to, ka Krievijas uzbrukums smagi ietekmēs Ukrainas iedzīvotāju nodrošinājumu ar pārtiku, EP aicina gan ES, gan citas valstis sniegt Ukrainai stabilu ilgtermiņa humāno palīdzību pārtikas jomā. ES būtu jāatver pārtikas koridori uz Ukrainu, kas kalpotu kā alternatīva izpostītajām Melnās jūras ostām. Ukrainas lauksaimnieki būtu jāapgādā arī ar deficīta sēklām, degvielu un mēslojumu.

EP deputāti norāda, ka COVID-19 pandēmija un karš Ukrainā ir likuši saprast, ka ES ir jāsamazina atkarība no izejvielām, kas tiek importētas tikai no viena vai dažiem piegādātājiem. Viņi aicina dažādot piegādes no trešām valstīm un prasa, lai Eiropas Komisija īstermiņā izvērtē, kā mazināt mēslošanas līdzekļu augsto cenu ietekmi uz lauksaimniekiem.

Lai ilgtermiņā mazinātu atkarību no ķīmisko mēslošanas līdzekļu importa, EP ierosina pāriet uz alternatīviem organiskiem barības vielu avotiem lauksaimniecībā un atbalstīt inovācijas lauksaimniecības jomā.

Ņemot vērā gaidāmos pārtraukumus lauksaimniecības produktu importā, deputāti pieprasa pastiprināt vietējās pārtikas ražošanu. Lauksaimniecības zeme jāizmanto tikai pārtikas un lopbarības ražošanai. Lai risinātu steidzamākās vajadzības, deputāti prasa 2022. gadā ļaut lauksaimniekiem izmantot papuves zemi proteīnaugu audzēšanai. Komisijai būtu arī jāsniedz atbalsts visvairāk skartajām nozarēm un jāmobilizē krīzes rezerve 479 miljonu eiro apmērā.

Pēc EP deputātu domām, būtu jāļauj dalībvalstīm sniegt plašu un elastīgu valsts atbalstu lauksaimniecības tirgus dalībniekiem.