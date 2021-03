Eiropas patērētāju informēšanas centrs pērn saņēmis divreiz vairāk patērētāju sūdzību

Eiropas Patērētāju informēšanas centrs (ECC- Latvia) 2020. gadā sniedzis 1036 pārrobežu konsultācijas un izskatījis 666 pārrobežu sūdzības, kas ir divas reizes vairāk nekā 2019. gadā, kad sniegtas 623 konsultācijas un izskatītas 452 sūdzības, informē centra pārstāvji.

Covid-19 pandēmijas dēļ bija ietekmētas miljoniem Eiropas Savienības patērētāju aviopasažieru tiesības, iespējas ceļot, apmeklēt pasākumus, tajā pašā laikā pieaugusi vēlme dažādas preces iegādāties interneta veikalos, kas ir tieši atspoguļojies saņemtajās sūdzībās. Visvairāk gan no Latvijas patērētājiem, gan ārvalstu patērētājiem saņemtas sūdzības un sniegtas konsultācijas par pirkumiem tiešsaistē, atceltiem lidojumiem un citiem aviopasažieru tiesību jautājumiem, atceltiem ceļojumiem, koncertiem u.c. pasākumiem.

Latvijas patērētāji visvairāk sūdzējušies par Lietuvas, Apvienotās Karalistes, Vācijas un Igaunijas komersantiem.

"Redzam, ka Covid-19 ļoti skāris patērētājus dažādās jomās – visvairāk aviopārvadājumu, ceļojumu vai citu izklaides pasākumu jomā. Neskatoties uz to, ka ceļošanas iespējas pašlaik ir ļoti limitētas, patērētāji divtik aktīvi iepērkas ārvalstu interneta vietnēs. Daži Latvijā ļoti populāri tiešsaistes veikali ir reģistrēti Lietuvā, kad rodas patērētāju tiesību problēmas, iesaistāmies, lai palīdzētu tās risināt, " stāsta ECC-Latvia direktore Aija Gulbe.

ECC-Latvia 86% lietu atrisinājis par labu patērētājam gadījumos, kad patērētājs bijis citas ES valsts pilsonis, bet Latvijas patērētāju pozitīvi lietas atrisinātas 56% gadījumu.

ECC-Latvia min arī dažus piemērus, kurus izdevies atrisināt.

"Latvijas iedzīvotājs ar ģimeni rezervēja apartamentus Somijas ziemas kūrortā uz 2020. gada martu, samaksājot par tiem 1960 eiro. Covid-19 dēļ, patērētājs nevarēja ierasties Somijā, un tāpēc viņa rezervācija tika pārcelta uz 2020. gada decembra beigām. Arī decembrī patērētājs nevarēja ierasties Somijā, jo Covid-19 dēļ tā bija slēgta tūristiem. Patērētājs lūdza apartamentus pārcelt viņa rezervāciju atkārtoti, kam apartamenti nepiekrita, tā kā rezervācija reiz jau bija pārcelta un piedāvāja atmaksāt 15% no samaksātās naudas par neizmantoto gultasveļu un beigu tīrīšanu. Patērētājs nebija apmierināts ar Somijas kūrorta lēmumu un iesniedza sūdzību ECC Latvia, kas tālāk sazinājās ar ECC Somijā. Sadarbībā ar ECC Somijā, ziemas kūrorts piekrita pārcelt rezervāciju uz 2022.gada martu."

"Latvijas iedzīvotāja no Lietuvas aviobiļešu pārdevēja iegādājās 2 biļetes uz 2020. gada aprīļa lidojumiem Rīga-Tulūza Rīga, samaksājot 671,00 EUR. Covid-19 dēļ patērētājas iegādātie lidojumi ir atcelti. Aviobiļešu pārdevējs piedāvāja vaučeri, no kā patērētāja atteicās un pieprasīja atmaksāt par biļetēm samaksāto naudu. Neskatoties uz minēto patērētājai tika izsniegti vaučeri. Patērētājs iesniedza sūdzību ECC Latvia, kas tālāk sazinājās ar ECC Lietuvā. Tika lūgts skaidrojums aviobiļešu pārdevējam, kas norādīja, ka naudas atmaksa nav saņemta no lidojumu apkalpojošās aviokompānijas. ECC Latvia lūdza ECC Nīderlandē palīdzību saziņā ar aviokompāniju. Rezultātā aviokompānija atmaksāja patērētājai par lidojumiem samaksāto naudu bez biļešu pārdevēja starpniecības."