EK apstiprina Latvijas 50 miljonu eiro programmu pandēmijas skarto tirdzniecības, sporta centru un atpūtas objektu atbalstam

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi 50 miljonu eiro vērtu Latvijas programmu, kuras mērķis ir atbalstīt tirdzniecības un sporta centrus, kultūras, atpūtas un izklaides objektus koronavīrusa pandēmijas apstākļos.

Programma tika apstiprināta saskaņā ar pagaidu regulējumu valsts atbalsta pasākumiem.

Saskaņā ar programmu atbalsts tiks piešķirts tiešo dotāciju veidā. Publiskais atbalsts segs konkrētas darbības izmaksas, kas saistītas ar ēku un telpu izmantošanu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam, ieskaitot īpaši komunālo pakalpojumu izmaksas. Atbilstīgie saņēmēji būs tiesīgi saņemt atbalstu no 15 līdz 25 eiro par kvadrātmetru atkarībā no nozares.

Komisija konstatēja, ka Latvijas programma atbilst ES pagaidu regulējuma nosacījumiem. Konkrēti, pirmkārt, atbalsts nepārsniegs 2,3 miljonus eiro uz vienu uzņēmumu; otrkārt, tas tiks piešķirts ne vēlāk kā 2022. gada 30. jūnijā. Komisija secināja, ka šis pasākums ir nepieciešams, piemērots un samērīgs, lai novērstu nopietnus traucējumus dalībvalsts ekonomikā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 3. punkta b) apakšpunktu un pagaidu regulējuma nosacījumiem. Pamatojoties uz to, Komisija apstiprināja šo pasākumu saskaņā ar ES noteikumiem par valsts atbalstu.