EK atkal aicinājusi Latviju lielāku uzsvaru likt uz plānotajām reformām

Turpinoties Latvijas diskusijām ar Eiropas Komisiju (EK) par iesniegto Atveseļošanas un noturības plāna (ANM) projektu, notikusi saruna par likuma varas virzienā plānotajām reformām un investīcijām, informē Finanšu ministrijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz šim notikušas diskusijas arī par veselības un nevienlīdzības mazināšanas jomām. Nākamnedēļ diskusijas turpināsies.

ANM plāns likuma varas jomā paredz novirzīt investīcijas ēnu ekonomikas mazināšanai, lai veicinātu godīgu uzņēmējdarbību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanai, ekonomisko noziegumu izmeklēšanai, tiesvedības procesu modernizācijai un preventīvo darbību īstenošanai, kā arī reformām, kas veicinātu viedu, labu un inovatīvu pārvaldību.

Līdzīgi kā iepriekšējās sarunās, EK aicinājusi Latviju lielāku uzsvaru likt uz nozarē plānotajām reformām, kā arī piedāvāt skaidrākus reformu progresa mērījumu indikatorus, kas labāk atspoguļotu kvalitatīvāku nozares politikas veidotāju priekšlikumus iepriekšminēto izaicinājumu risinājumam.

ANM (Recovery and Resilience Facility), ir jauna, EK centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ES daudzgadu budžetam. Mehānisma mērķis – atbalstīt reformas, uz kuru nepieciešamību norādīts ikgadējās Eiropas semestra rekomendācijās dalībvalstīm, kā arī investīcijas, īpaši, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. Latvija kā pirmā no Baltijas valstīm uzsākusi sarunas ar EK par iesniegto ANM plānu. Kopumā plānotas sešas tematiskās diskusijas par katru no plāna virzieniem, kā arī vairākas augsta līmeņa sarunas, lai pārrunātu Latvijas ANM plānā paredzētās reformas un sasniedzamos rezultātus, informē Finanšu ministrija.

Ieviešanas nosacījumi konkrētiem ANM investīciju projektiem tiks izstrādāti pēc tam, kad konkrēti plānotie investīciju pasākumi tiks apstiprināti Ministru kabinetā. Saskaņā ar ANM regulas nosacījumiem ANM plāna gala versija jāiesniedz apstiprināšanai EK un ES Padomē ne vēlāk kā līdz 2021 .gada 30. aprīlim. ANM līdzekļi Latvijai varētu būt pieejami šā gada otrajā pusē.

Darbs pie ANM ieviešanas tiek organizēts sešos virzienos – klimata pārmaiņas un ilgtspēja, digitālā transformācija, ekonomikas transformācija un produktivitātes reforma, veselība, nevienlīdzības mazināšana un likuma vara. 20% no ANM līdzekļiem pēc EK ieteikumiem plānots ieguldīt digitalizācijā, bet 37% – klimata mērķu sasniegšanā. Nevienlīdzības mazināšanai plānots novirzīt 330 miljonus eiro (20% no ANM līdzekļiem), veselības nozares projektiem – 181,5 miljonus eiro (11%), ekonomikas transformācijas un produktivitātes reformām – 165 miljonus eiro (10%), bet likuma varas stiprināšanai – 33 miljonus eiro (2%).