EK plāno piesaistīt līdz 800 miljardiem eiro ekonomikas atveseļošanas finansēšanai

Eiropas Komisija izmantos diversificētu finansēšanas stratēģiju, lai līdz 2026. gadam piesaistītu aptuveni 800 miljardus eiro. "NextGenerationEU" - centrālais instruments ES reaģēšanai uz koronavīrusa pandēmiju - tiks finansēts no aizņēmumiem kapitāla tirgos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tas nozīmēs aizņēmumu apjomu vidēji aptuveni 150 miljardu eiro apmērā gadā - tas padarīs ES par vienu no lielākajiem emitentiem eiro izteiksmē. Visi aizņēmumi tiks atmaksāti vēlākais līdz 2058. gadam. Komisija ir aizņēmusies iepriekš, lai atbalstītu ES dalībvalstis un trešās valstis, taču "NextGenerationEU" ietvaros īstenoto aizņēmumu apjoms, biežums un sarežģītība ir prasījuši būtiski mainīt pieeju kapitāla tirgiem. Šo jauno finansējuma vajadzību apmierināšanai tiks izmantota diversificēta finansēšanas stratēģija. Tādējādi Komisija vajadzīgajā laikā varēs mobilizēt visus līdzekļus ar visizdevīgākajiem noteikumiem ES dalībvalstīm un to iedzīvotājiem.

""NextGenerationEU" būtiski mainīs Eiropas kapitāla tirgus. Šodien mēs nākam klajā ar dzinēju, kas darbinās "NextGenerationEU". Pateicoties šai finansēšanas stratēģijai, varēs īstenot aizņēmumus "NextGenerationEU" ietvaros, līdz ar to mums būs visi nepieciešamie instrumenti, lai stimulētu sociālo un ekonomikas atveseļošanu un veicinātu mūsu zaļo, digitālo un noturīgo izaugsmi. Vēstījums ir skaidrs: tiklīdz Komisija būs pilnvarota aizņemties, mēs esam gatavi sākt virzību," teic par budžetu un administrāciju atbildīgais komisārs Johanness Hāns.

Komisijas diversificētajā finansēšanas stratēģijā apvienotu:

ikgadējo lēmumu par aizņēmumu apjomiem un paziņojumu reizi pusgadā par finansēšanas plāna galvenajiem parametriem, lai ieguldītājiem un citām ieinteresētajām personām nodrošinātu pārredzamību un paredzamību;

strukturētas un pārredzamas attiecības ar bankām, kas atbalsta emisijas programmu (izmantojot primāro tirgotāju tīklu);

vairākus finansēšanas instrumentus (vidēja termiņa un ilgtermiņa obligācijas, no kurām dažas tiks emitētas kā "NextGenerationEU" "zaļās" obligācijas un "EU-Bills"), lai saglabātu elastību attiecībā uz piekļuvi tirgum un pārvaldītu likviditātes vajadzības un termiņu profilu;

izsoļu un sindikāžu apvienojumu, lai nodrošinātu izmaksu ziņā efektīvu piekļuvi nepieciešamajam finansējumam ar izdevīgiem nosacījumiem.

Aizņēmumu operācijas tiks iekļautas stabilā pārvaldības sistēmā, kas nodrošinās saskaņotu un konsekventu izpildi. Komisija savu darbu turpinās koordinēt ar citiem emitentiem, tostarp ES dalībvalstīm un pārvalstiska līmeņa emitentiem.

Diversificētā finansēšanas stratēģija palīdzēs Komisijai sasniegt divus galvenos mērķus: apmierināt "NextGenerationEU" lielās finansējuma vajadzības un visu dalībvalstu un to iedzīvotāju interesēs panākt vēlamo zemu izpildes risku par zemām izmaksām.

Pēc trešdien pieņemtās paketes Komisija veiks vairākus pasākumus, lai īstenotu diversificēto finansēšanas stratēģiju. Daži no tiem ir:

Primārā tirgotāju tīkla izveide. Saskaņā ar salīdzināmu emitentu praksi Komisija izveidos primāro tirgotāju tīklu, lai veicinātu izsoļu un sindicēto darījumu efektīvu izpildi, atbalstītu likviditāti sekundārajos tirgos un nodrošinātu mūsu parāda instrumentu izvietošanu pēc iespējas plašākā ieguldītāju bāzē. Pieteikuma veidlapa un dalības vispārīgie noteikumi drīzumā tiks publicēti.

Pirmā ikgadējā aizņemšanās lēmuma (un tam pievienotā finansēšanas lēmuma) un pirmā "NextGenerationEU" finansēšanas plāna publicēšana. Lai nodrošinātu pārredzamu saziņu ar tirgiem, Komisija pieņems savu pirmo ikgadējo lēmumu par aizņemšanos un paziņos informāciju par savu pirmo finansēšanas plānu pirms "NextGenerationEU" ietvaros īstenota aizņēmuma sākuma, kas gaidāms šovasar (atkarībā no tā, kad lēmumu par pašu resursiem būs apstiprinājušas visas dalībvalstis - tas pilnvaros Komisiju aizņemties "NextGenerationEU" finansēšanai). Aizņēmumu operācijas varēs sākt, tiklīdz lēmums par pašu resursiem būs stājies spēkā. Pēc tam finansēšanas plāni tiks atjaunināti reizi pusgadā.

"NextGenerationEU" ir centrālais instruments ES reaģēšanai uz koronavīrusa krīzi, un tā mērķis ir atbalstīt ekonomikas atveseļošanu un veidot zaļāku, digitālāku un noturīgāku nākotni. ES vienojās par šo instrumentu kā daļu no vairāk nekā divu triljonu eiro (faktiskajās cenās) jeb 1,8 triljonu eiro (2018. gada cenās) stimulēšanas pasākumu kopuma, kas ietver arī 2021.–2027. gada ilgtermiņa budžetu.

"NextGenerationEU" galvenais elements ir Atveseļošanas un noturības mehānisms - instruments, ar ko piedāvā dotācijas un aizdevumus reformu un investīciju atbalstam ES dalībvalstīs, un tā kopējā vērtība ir 723,8 miljardi eiro faktiskajās cenās. Tāpat "NextGenerationEU" pastiprinās vairākas ES programmas. Lai finansētu "NextGenerationEU", ES aizņemsies kapitāla tirgos. Atmaksa tiks veikta ilgtermiņā, proti, līdz 2058. gadam. Tas ļaus izvairīties no tūlītēja spiediena uz dalībvalstu finansēm un ļaus ES dalībvalstīm koncentrēt savus centienus uz atveseļošanu. Lai palīdzētu atmaksāt aizņēmumus, ES izskatīs iespēju ES budžetā papildu jau esošajiem pašu resursiem ieviest jaunus pašu resursus (vai ieņēmumu avotus).

Eiropas Komisija ES vārdā ir vispāratzīta dalībniece kapitāla tirgos. Eiropas Komisija 40 gadu laikā ir īstenojusi vairākas aizdevumu programmas, lai atbalstītu ES dalībvalstis un trešās valstis. Pagājušajā gadā Komisija arī sāka aizņemties, lai finansētu "SURE" — instrumentu līdz 100 miljardiem eiro — nolūkā palīdzēt aizsargāt darbvietas un noturēt cilvēkus darba tirgū. Līdz šim trīs ceturtdaļas no ES "SURE" līdzekļiem ir tikušas piesaistītas sešās veiksmīgās emisijās, kas ir ļāvis finansēt aizdevumus dalībvalstīm ar ļoti izdevīgiem nosacījumiem. Visas šīs aizdevumu operācijas tika finansētas no kompensējošiem aizdevumiem, galvenokārt izmantojot sindicētu obligāciju emisijas.