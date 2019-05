'Eko osta' iesniegusi apelācijas sūdzību tiesvedībā pret 'Skonto būvi'

Bīstamo atkritumu apsaimniekotājs "Eko osta" ir iesniedzis apelācijas sūdzību tiesvedībā pret būvuzņēmumu "Skonto būve" par 1,89 miljonu eiro un līgumsoda 189 000 eiro apmērā piedziņu, informē "Eko osta".

"Eko osta" norāda, ka strīdus cēlonis ir gadiem ilgi nesamaksātais "Skonto būves" parāds par "Eko Ostas" paveikto darbu Valsts vides dienesta (VVD) iepirkumā "Vēsturiski piesārņotās vietas "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" projektēšana un sanācijas darbi". Uzņēmums uzskata, ka "Skonto būve" nav samaksājusi par sniegtajiem pakalpojumiem, aizbildinoties ar formāliem iemesliem.

"Eko osta" no savas prasības nav gatava atkāpties, jo uzņēmuma ieskatā "Skonto būves" rīcība nevar tikt atzīta par tiesisku. "Eko osta" norāda, ka lietas iztiesāšanas gaitā tika noskaidrots, ka "Skonto būve" ir ne vien maldinājusi uzņēmumu par darbu nodošanas kārtību, bet arī, zinot apstākli, ka apakšuzņēmēja iesniegtie darbu akti netiks vērtēti no VVD puses, turpināja saņemt darbu izpildes aktus un neapturēja līguma darbību. Savukārt "Skonto būve" publiski norāda, ka darbi, par kuriem "Eko osta" prasa samaksu, ietilpst to darbu sadaļā, par kuriem VVD nav samaksājis ģenerāluzņēmējam "Skonto būve", jo par šīs summas samaksu notiekot tiesvedība. "Tajā pašā laikā "Skonto Būve" ir norēķinājusies ar otru apakšuzņēmēju – Vācijas firmai "Mueg GmbH". Ar šo apakšuzņēmēju ir veikts norēķins, jo acīmredzot "Skonto būve" saprot, ka ārvalstu komersantiem atšķirībā no Latvijas komersantiem ir iespējas savas tiesības aizstāvēt ārvalstīs, tai skaitā vēršoties pret Latvijas valsti," norāda "Eko osta".

Jau vēstīts, ka šā gada 17. aprīlī Zemgales rajona tiesa noraidījusi bīstamo atkritumu apsaimniekotāja "Eko osta" prasību pret būvuzņēmumu "Skonto būve" par 1,89 miljonu eiro un līgumsoda 189 000 eiro apmērā piedziņu.

Jau iepriekš ziņots, ka Valsts Policijas Rīgas reģiona pārvalde pagājušā gada novembrī uzsāka kriminālprocesu pret "Eko osta" pēc Krimināllikuma panta par nepatiesa maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu pret uzņēmumu "Skonto būve". VP preses pārstāve Gita Gžibovska aģentūrai LETA apliecināja, ka kriminālprocess ir sākts par faktu, nevis konkrētām personām. Lietā aizdomās turēto patlaban nav un notiek pirmstiesas izmeklēšana.

Kompānija "Skonto būve" ir reģistrēta 1995. gada martā, un tās pamatkapitāls ir 4 270 393 eiro. Kompānijas kapitālā 95% pieder SIA "Skonto Construction" (iepriekš "Grif 1"), kura pastarpināti pieder Guntim Rāvim, bet 5% – SIA "M investīciju fonds", liecina "Firmas.lv" informācija. "Skonto būves" apgrozījums 2017. gadā bija 25,413 miljoni eiro, bet peļņa bija 209 954 eiro.

Savukārt "Eko osta", pēc "Firmas.lv" datiem, reģistrēta 1999. gada janvārī, un tās pamatkapitāls ir 2 161 737 eiro. Kompānijas lielākais dalībnieks ir Andrejs Laškovs (95%). 2017. gadā "Eko osta" strādāja ar apgrozījumu 3,483 miljonu eiro apmērā, bet kompānijas peļņa bija 204 665 eiro.