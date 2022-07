'Eko osta' plāno piesaistīt investoru kapitālu

Vides pārvaldības uzņēmums "Eko osta" izstrādājis jaunu attīstības stratēģiju "Ekofit:2030", plānojot investoru kapitāla piesaisti, informēja uzņēmuma pārstāvji.

Saistībā ar energoresursu cenu palielināšanos Eiropā uzņēmums saredz izaugsmes un konkurences priekšrocības iespējas ogļūdeņražu izejvielu (eļļas, degvielas izejvielas) pārstrādes segmentā. Jaunā stratēģija paredz pirmajā posmā paplašināt "Eko ostas" darbības mērogu atbilstoši inovāciju tendencēm, savukārt otrajā notiktu investoru kapitāla piesaiste, neizslēdzot iespēju nākotnē uzņēmumu kotēt biržā.

"Eko osta" valdes priekšsēdētājs Andrejs Laškovs norāda, ka jau pašlaik uzņēmums ir pievilcīgs investīciju mērķis, turklāt zaļo tehnoloģiju investīciju objekti kļūst arvien vilinošāki visā pasaulē, tomēr pieejamo aktīvu skaits ir krietni zemāks par pieprasījumu.

Laškovs ir pārliecināts, ka jaunais uzņēmuma attīstības plāns ļaus aktīvāk apgūt vides inovāciju jomu.

"Eko osta" pašlaik ir viens no nedaudziem uzņēmumiem Latvijā, kas atdala ogļūdeņražus no piesārņotā ūdens. Šie ogļūdeņraži pēc to pirmapstrādes tiek sūtīti uz Lietuvu un citām valstīm, kur tie tiek pārstrādāti produktos ar augstu pievienoto vērtību.

Kā uzsver Laškovs, svarīgi būtu ražot šos produktus Latvijā, rezultātā varētu iegūt energoresursus - frakcijas degvielu un produktu, kas ir bitumena izejviela. Tādējādi Latvijā veidotos darbavietas un rastos vairāk ienākumu gan biznesam, gan valsts budžetam nodokļu ieņēmumu veidā.

Atkritumu pārstrāde ir īpaši svarīga kontekstā ar Eiropas Savienības Zaļā kursa politiku, un kapacitāte Latvijā ļauj šajā ziņā konkurēt ar kaimiņvalstīm, skaidro "Eko ostas" valdes priekšsēdētājs.

Drīzumā uzņēmums plāno atklāt jaunas automatizētās bioloģiskās attīrīšanas iekārtas savā ražošanas teritorijā Rīgas brīvostā, kas ļaus būtiski uzlabot pārstrādes procesus.

Uzņēmuma izpilddirektors Andrejs Jaunkalns norāda, ka pēdējos gados uzņēmums jau veicis vairāk nekā trīs miljonu eiro ieguldījumus tvertņu parka palielināšanai, attīrīšanas iekārtu modernizācijā un loģistikas attīstībā, kā arī tehnoloģiskos risinājumos atsevišķu grupu atkritumu pārstrādei un reģenerācijai energoresursos.

Viņš "Delfi Bizness" atzīmē, ka zņēmums no 2019. gada ir divkāršojis investīcijas inovācijās - pēdējo trīs gadu laikā jaunās tehnoloģijās ir investēti 3 miljoni eiro. "No investīcijām lauvas tiesa ir veltīta bioloģiskām attīrīšanas iekārtām, glabāšanas kapacitātes paaugstināšanai un kaitīgo atkritumu pārstrādes tehnoloģijām. Tādējādi uzņēmums spēji paplašinājis darbības apjomu, tai skaitā ostā ienākošo kruīzu laineru un militāro kuģu apkalpošanai," skaidro Jaunkalns.

Stratēģijas pirmo piecu gadu laikā ir plāns kāpināt apgrozījumu līdz 10 miljoniem eiro, un no Latvijas pieredzes esot redzams, ka uzņēmumiem, kas sākuši piedalīties kapitāla tirgos, tas ir pietiekami nopietns starts.

Vienlaikus viņš uzsver, ka apgrozījums ne vienmēr ir vienīgais rādītājs attīstības plāniem, it īpaši vides inovāciju jomā. "Ar savu pieredzi mēs redzam attīstības potenciālu ārvalstīs – gan konsultatīvā līmenī inovāciju projektos, gan arī kā lielu projektu realizētāji," stāsta Jaunkalns.

"Ekofit:2030" paredz vairāk nekā 20 darbības gadu laikā uzkrātās pieredzes un zināšanu pārnesi inovāciju sekmēšanai, kā arī būtiski tiks aktivizēta sadarbība ar akadēmisko vidi, uzsver Jaunkalns.

"Eko osta" reģistrēta 1999.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2,162 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmuma finanšu dati par 2021.gadu vēl nav pieejami, bet 2020.gadā tas strādāja ar 5,71 miljona eiro apgrozījumu un 1,59 miljonu eiro peļņu. Uzņēmuma 95% daļu pieder Laškovam, bet 5% - SIA "DKD Logistic".