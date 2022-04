Ekonomikas ministra amatā Vitenbergs pērn nopelnījis 72 500 eiro

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA) ministra amatā pagājušajā gadā nopelnījis 72 551 eiro, liecina viņa valsts amatpersonas deklarācija.

Tāpat Vitenbergs kā algu deklarējis 1481 eiro, kas saņemts no Saeimas, un 510 eiro no Ekonomikas ministrijas. Tāpat 2021.gadā viņš deklarējis 2500 eiro ienākumus no īpašuma pārdošanas AS "Zentenes lauksaimnieks", 9,49 eiro procentos no bankas "Citadele" un 5,86 eiro procentos no "SEB bankas".

Pērn par 35,5% sarukuši Vitenberga uzkrājumi, 2021.gada beigās veidojot 25 789 eiro, tostarp 140 eiro bija "SEB bankā", bet 25 648 eiro bija bankā "Citadele".

Ekonomikas ministra valdījumā pagājušā gada beigās bija 2010. gada vieglā automašīna "Ford S-Max", kā arī viņam piederēja zeme un būve Mārupes pagastā.

Vitenbergs pērn reģistrējis trīs darījumus, kuru vērtība pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, - hipotekāro kredītu nekustramā īpašuma iegādei 176 000 eiro apmērā, 14 000 pārskaitījumu pirmajai iemaksai nekustamā īpašuma iegādei un 65 000 eiro pirkuma maksas daļu par nekustamo īpašumu Mārupē.

Vitenbergs ekonomikas ministra amatā stājās 2020. gada martā. 2020. gadā viņš ekonomikas ministra amatā nopelnīja 53 433 eiro, bet par darbu Saeimā viņš saņēma 13 601 eiro.