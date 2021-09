Ekonomikas ministrija biznesa inkubatoriem iezīmējusi finansējumu 40 miljonu eiro apmērā

Ņemot vērā augsto pieprasījumu pēc atbalsta reģionālo biznesa inkubatoru programmas ietvaros, kā arī tās augsto atdevi un efektivitāti, Ekonomikas ministrija kā vienu no 2022. gada budžeta prioritātēm noteikusi biznesa inkubatoru līdzšinējās atbalsta programmas turpināšanu un reģionālo biznesa inkubatoru tīkla izveidi reģionālās attīstības centru pašvaldībās. Kopumā šim mērķim ministrija ir iezīmējusi finansējumu 40 miljonu eiro apmērā, liecina tās šodien izplatīts paziņojums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vienlaikus jaunā Eiropas Savienības struktūrfondu perioda ietvaros paredzēts izstrādāt Tehnoloģiju inkubatoru un radošo industriju inkubatoru atbalsta programmu, kuras ietvaros plānoti septiņi tehnoloģiju biznesa inkubatori un viens radošo industriju biznesa inkubators.

Attiecīgi, lai nodrošinātu turpmāku esošo reģionālo biznesa inkubatoru darbību, ir nepieciešami papildus 4 000 000 eiro, kas ļaus līdz 2022.gada decembrim nodrošināt pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalstu reģionālo biznesa inkubatoru dalībniekiem, ekspertu konsultācijas, specifisku semināru organizēšanu, kā arī vismaz 100 jaunu komersantu uzņemšanu inkubācijā. Tāpat šī finansējuma ietvaros varēs saglabāt esošās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta vienības Cēsīs, Gulbenē, Jēkabpilī, Saldū, Bauskā un Talsos.

Vienlaikus, lai nodrošinātu inkubācijas pakalpojumu pieejamību ne tikai tehnoloģiskajos inkubatoros, bet arī veicinātu dzīvesstila uzņēmumu veidošanu, Ekonomikas ministrija paredz veidot jaunu reģionālo biznesa inkubatoru atbalsta programmu, lai kopā veidotu biznesa inkubatoru tīklu 21 reģionālās attīstības centru pašvaldībā. Lai īstenotu jauno atbalsta programmu turpmākajiem sešiem gadiem nepieciešami 36 miljoni eiro.

Ekonomikas ministrija esot saņēmusi arī biedrības "Reģionālo attīstības centru apvienība", Valmieras Attīstības aģentūras, Latvijas Lielo pilsētu apvienības un Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības, Siguldas novada pašvaldības vēstules par atbalstu reģionālo biznesa inkubatoru turpmākas darbības nodrošināšanai.

Šobrīd lielākajās Latvijas pilsētās ir izveidoti 11 reģionālie biznesa inkubatori – Daugavpilī, Rēzeknē, Madonā, Siguldā, Ogrē, Valmierā, Jelgavā, Jūrmalā, Kuldīgā, Liepājā, Ventspilī, kā arī viens radošo industriju biznesa inkubators Rīgā. Tāpat ir izveidotas biznesa inkubatoru atbalsta vienības Bauskā, Cēsīs, Gulbenē, Jēkabpilī, Talsos un Saldū.

Līdz šim biznesa inkubatoros atbalstu ir saņēmuši 866 komersanti, kopumā 18 726 377,71 eiro apmērā. No atbalstītajiem komersantiem 30% atbilst kādai no vidējo un augsto tehnoloģiju nozarēm un to vidējais eksporta apjoms no apgrozījuma veido 42%, bet piesaistīto investīciju apjoms ir 20 810 937 eiro, informē ministrijā.