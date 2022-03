Ekonomiski aktīvo lauku saimniecību skaits 20 gadu laikā sarucis vairāk nekā divas reizes

2020. gadā Latvijā saskaitīti 69 tūkstoši ekonomiski aktīvo lauku saimniecību, kas apsaimniekoja 1,97 miljonus ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) jeb 30,5 % no Latvijas teritorijas, liecina Centrālās statistikas pārvaldes veiktās lauksaimniecības skaitīšanas galīgie rezultāti.

Ekonomiski aktīvo lauku saimniecību skaits pēdējo 20 gadu laikā samazinājies vairāk nekā divas reizes. Straujākās izmaiņas notikušas laikā no 2001. līdz 2010. gadam, kad saimniecību skaits samazinājās par 40,8%. Šajā periodā par 8% palielinājās apsaimniekotās LIZ platības. Pēdējos četros gados šī platība palielinājusies tikai par 38,3 tūkstošiem ha jeb 2%, saimniecību skaitam samazinoties par 950 jeb 1,4%.

2020. gadā lauku saimniecībās apsaimniekoja 1,21 miljonus ha īpašumā esošas platības jeb 61,7% no kopējās apsaimniekotās lauksaimniecības zemes, pārējās apsaimniekotās platības bija nomātas no citiem lauksaimniekiem.

Kopš 2001. gada, kad notika pirmā lauksaimniecības skaitīšana pēc neatkarības atgūšanas, lauku saimniecības kļuvušas lielākas gan pēc izmantotās zemes platības, gan pēc ekonomiskā lieluma – standarta izlaides. 2020. gadā vidēji vienā lauku saimniecībā apsaimniekoja 28,5 ha LIZ, kas ir par 16,7 ha jeb 2,4 reizes vairāk nekā 2001. gadā un par 7 ha vairāk nekā 2010. gadā.

2020. gadā mazās saimniecības bija 85,2% no saimniecību kopējā skaita, kas ir par 6,3 procentu punktiem mazāk nekā 2010. gadā. Mazajās saimniecībās apsaimniekoja tikai 22,7% no kopējās lauksaimniecības zemes platības, kas ir par 20,4 procentu punktiem mazāk nekā 2010. gadā. Savukārt vairāk nekā pusi (51%) no LIZ platības 2020. gadā apsaimniekoja lielajās saimniecībās, kas ir par 18,7 procentu punktiem vairāk nekā pirms 10 gadiem.

Lielajās lauku saimniecībās apsaimniekoja 870,7 tūkst. ha jeb 68,2% sējumu platības un 91,8 tūkst. ha jeb 16,3% izmantoto pļavu un ganību platību. Šajās saimniecībās tika turēts vislielākais lauksaimniecības dzīvnieku skaits – 205,2 tūkst. jeb 49,5% liellopi, 85,7 tūkst. jeb 61,5% slaucamās govis, 308,3 tūkst. jeb 94,3% cūkas, 5,5 milj. jeb 94,2% mājputni un gandrīz visi broileri – 99,3% jeb 2,4 milj.

Mazajās saimniecībās 246,3 tūkst. ha jeb 60,8% dabīgo pļavu un ganību platībās tika turētas 57,6 tūkst. jeb 47,6% aitas un 8,1 tūkst. jeb 61,9% kazas, kā arī 48,1% trušu un 48,5% bišu saimju.