Ekonomisti par mazumtirdzniecību martā: skatam paveras tikai vīrusa ietekmes aisberga maliņa

2020. gada martā, salīdzinot ar 2019. gada martu, mazumtirdzniecības apgrozījums samazinājās par 1,8%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie kalendāri izlīdzinātie dati salīdzināmajās cenās. Ekonomistu ieskatā martā Latvijas mazumtirdzniecībā fiksēts negaidīti mazs kritums. Marta dati par ekonomiku, tai skaitā par mazumtirdzniecības uzņēmumu sniegumu, gan paver skatam tikai vīrusa ietekmes aisberga maliņu. Ārkārtējā situācija tika ieviesta 12. martā, bet striktie pulcēšanās ierobežojumi un daļēja lielveikalu slēgšana nedēļas nogalēs ir spēkā vien no pašām marta beigām.

Salīdzinot ar 2019. gada martu, būtiskākais apgrozījuma kāpums bija farmaceitisko un medicīnisko preču mazumtirdzniecībā (par 26,8%) un mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecībā (par 15,5%). Nozīmīgākais apgrozījuma kritums bija apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecībā (par 45,6%), mazumtirdzniecībā stendos un tirgos (par 24,2%) un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecībā specializētajos veikalos (par 17,1%).

"Statistiskas datus apšaubīt nav pamata, taču, manuprāt, šie rādītāji neatspoguļo faktisko situāciju Latvijas ekonomikā un tos noteikti nevajadzētu izmantot krīzes pasākumu plānošanā.Marta tirdzniecības rādītāji aptver visu marta mēnesi, taču no bankas maksājumu karšu apgrozījuma datiem redzam, ka patēriņa kritums Latvijā sākās mēneša vidū un zemāko līmeni sasniedza tikai marta pēdējā nedēļā. Tieši šis varētu būt arī iemesls, kādēļ sākotnēji daudzi uzņēmumi nespēja kvalificēties dīkstāves pabalstu saņemšanai, jo martā apgrozījuma kritums vēl nesasniedza likumā noteikto slieksni. Mūsu maksājuma karšu apgrozījuma dati liek domāt, ka patēriņš Latvijā ir samazinājies par 25-30% salīdzinājumā ar janvāra un februāra vidējo līmeni, un līdzīgu patēriņa kritumu ziņo arī mūsu kolēģi citās Latvijas bankās," skaidro bankas "Citadele" ekonomists Mārtiņš Āboliņš.

"Swedbank" vecākā ekonomiste Agnese Buceniece teic, ka bankas karšu dati rāda, ka sabiedrība savus pirkumus jau būtiskāk samazināja aprīlī, īpaši nepārtikas preču pusē. Labā ziņa, ka pēdējās nedēļās šis kritums ir stabilizējies.

Finanšu ministrijā norāda, ka jaunākie Eiropas Komisijas apkopotie patērētāju un mazumtirgotāju noskaņojuma rādītāji uzrāda dramatisku kritumu un ir salīdzināmi ar līmeni, kas tika sasniegts finanšu krīzes laikā. Aprīlī patērētāju gaidas par bezdarbu strauji uzkāpa līdz 2009. gada līmenim, savukārt vērtējums par lielāku pirkumu veikšanu saruka līdz tik zemam līmenim, kāds nebija reģistrēts pat finanšu krīzes laikā. Tas norāda uz iedzīvotāju nedrošību šajā nenoteiktības pilnajā laikā, kas ietekmēs privāto patēriņu arī turpmākajos 2020. gada mēnešos. Tajā pašā laikā iedzīvotāju vērtējums par savas mājsaimniecības pašreizējo finansiālo situāciju saglabājās stabils un salīdzinājumā ar marta vērtējumu pat pieauga. Turklāt, atšķirībā no 2009. gada, kad iedzīvotājiem nebija uzkrājumu, kā arī nebija līdzekļu, no kā tos veikt, aptaujas rezultāti šīs krīzes laikā norāda uz pretējo – līkne, kas atspoguļo iedzīvotāju pašreizējos uzkrājumus un to veikšanu turpmāk, joprojām ir augšupvērsta, kas norāda uz iedzīvotāju lielāku sagatavotību krīzei.

"Turpmākā mazumtirdzniecības attīstība būs lielā mērā atkarīga no tā, cik ātri un veiksmīgi izdosies ierobežot Covid-19 izplatību. Ņemot vērā, ka situācija atstāj ietekmi arī uz darba tirgu un iedzīvotāju ienākumiem, cilvēki būs daudz piesardzīgāki savos tēriņos un izvērtēs atsevišķu izdevumu nepieciešamību," vērtē Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vecākā eksperte Vita Skuja.