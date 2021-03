Ekonomisti: tuvāko mēnešu laikā cenas turpinās mēreni pieaugt

Ņemot vērā līdzšinējās tendences, turpmākajos mēnešos patēriņa cenas turpinās palielināties, taču kāpums nebūs straujš, paredz ekonomisti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau ziņots, ka 2021. gada februārī, salīdzinot ar 2020. gada februāri, vidējais patēriņa cenu līmenis samazinājās par 0,2%, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.

Precēm cenas samazinājās par 0,7%, bet pakalpojumiem palielinājās par 0,9%.

"Patēriņa cenu kāpums Latvijā pēdējos mēnešos pārsvarā ir saistīts ar ārējiem faktoriem, it īpaši naftas cenu kāpumu, savukārt iekšējo ekonomisko aktivitāti un līdz ar to arī cenu kāpumu pagaidām bremzē Covid-19 izplatības ierobežošanai ieviestie fiziskās distancēšanās pasākumi," uzskata bankas "Citadele" ekonomists Mārtiņš Āboliņš. To rezultātā pakalpojumu cenas Latvijā februārī palielinājās tikai par 0,9% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kas ir lēnākais pakalpojumu cenu kāpums Latvijā kopš 2016. gada.

Februārī straujāku cenu kāpumu ietekmēja cenu pieaugums degvielai, kam bija arī lielākā palielinošā ietekme uz kopējo patēriņa cenu līmeni, skaidro Ekonomikas ministrijas Analītiskā dienesta analītiķe Ieva Šnīdere. Degvielai cena pieauga par 5,1% un kopējo patēriņa cenu līmeni palielināja par 0,3 procentpunktiem. Cenu kāpumu degvielai ietekmēja pēdējos mēnešos vērotais straujais pasaules naftas cenu pieaugums, uzsver eksperte.

Tuvākajos mēnešos redzēsim ieilgušā deflācijas posma noslēgumu arī Latvijā. To nodrošinās gan tas, ka salīdzināsim šī gada cenas ar pērnajā pavasarī vīrusa dēļ novēroto zemo vidēja cenu līmeni, gan atsevišķi vietējie un globālie cenas ietekmējošie notikumi, prognozē "Swedbank" ekonomiste Laura Orleāne.