"Ideāla vieta, tuvākā māja ir pāris kilometru attālumā," saka Ukrainas olu lielražotāja "Ovostar Union" izpilddirektora vietnieks ražošanas jautājumos Arnis Veinbergs, kad piebraucam pie "Ovostar" ražotnes Ukrainas pilsētas Staviščes tuvumā. Ražotne atrodas milzīga kviešu lauka vidū, netālu no Kijevas–Odesas šosejas, aptuveni 120 kilometru attālumā no Ukrainas galvaspilsētas. Veinbergs pirms tam Latvijā vadīja uzņēmumu "Balticovo". "Es ne tikai to vadīju, es to izveidoju," viņš precizē. Pirms pieciem gadiem viņš "Balticovo" pameta un sāka darbu kompānijā "Ovostar Union", lai, kā pats saka, ievestu Eiropu šajā uzņēmumā. Tagad rindas kārtībā nākamais uzdevums – Ukrainas olu milzis viņam jāieved Eiropā.

Ņemot vērā, ka Ukrainas uzņēmuma ienākšana Latvijas tirgū pēdējā gada laikā ir radījusi asu polemiku starp Ukrainas un Latvijas olu ražotājiem, viedokli par jauna spēlētāja ienākšanu Latvijas tirgū lūdzām arī vietējam lielražotājam "Balticovo".

No Staviščes uz Madlienu

Kopumā "Ovostar Union" Ukrainā ir divas olu ražotnes, viena atrodas pie Staviščes, otra Vasiļkivā, netālu no Kijevas. Abas mājputnu fermas atšķiras tikai ar to, ka Staviščes ražotnē vistu krātiņi ir nedaudz lielāki – lai ievērotu Eiropas Savienības (ES) prasības. 2017. gadā "Ovostar" saņēma atļauju eksportēt savu produkciju uz ES valstīm, un kopš tā laika Ukraiņu baltās olas var nopirkt ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs. Pērn izskanēja pirmās ziņas, ka "Ovostar" vēlas celt ražotni arī Latvijā, vispirms kā potenciālā fermas vieta tika izraudzīta Valka, pēc tam Tukums, bet patlaban ukraiņu uzņēmēji sliecas uz Ogres novada Madlienu, kur jau iegādāts 60 hektārus liels zemesgabals.