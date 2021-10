Eksperta padoms: kā drošāk kārtot dokumentus, pērkot lietotu auto

Automašīnas pirkums nozīmē pietiekami lielus izdevumus, ko neveic ikdienā, tāpēc ikviens vēlas izslēgt risku saņemt nekvalitatīvu preci. Rūpīgi izvēloties pārdevēju, iespējams ne tikai samazināt riskus līdz minimumam, bet arī saņemt papildu pakalpojumus, kas atvieglo automašīnas turpmāko lietošanu. Zināt visas dokumentu kārtošanas nianses šajā procesā ir svarīgi arī pircējam, lai pasargātu sevi no potenciālām nepatikšanām nākotnē. Tāpēc AS “Longo Group” auto tirdzniecības vadītājs Latvijā Jānis Vīndedzis dalās ar padomiem, kas noderēs ikvienam, kurš plāno iegādāties lietotu transportlīdzekli.

Meklējot un iegādājoties lietotu auto, pircējam ir divas pamata izvēles: pirkt no privātpersonas vai no uzņēmuma, kas specializējas automašīnu tirdzniecībā. Kā jebkurš pirkums, arī auto iegāde ir drošāka pie uzticama, zināma pārdevēja, kas var garantēt kvalitāti, dot oficiālus dokumentus un pierādāmu iepriekšējās lietošanas vēsturi, nepiedāvās zagtu automašīnu, skaidro eksperts.

Kur auto reģistrēts?

Latvijā nereģistrētu automašīnu drīkst iegādāties tikai pie juridiskas personas - auto tirgotāja oficiāli reģistrētā tirdzniecības vietā, bet ne no privātpersonas. Ja vēlamais auto ir reģistrēts Latvijā un to pārdod fiziska persona, dokumentācijā jābūt norādītam tikai konkrētajai personai. Savukārt auto tirgotāju – uzņēmumu rīcībā var būt arī Latvijā nereģistrēti auto, bet ar to saistīto dokumentāciju kārto pārdevējs par saviem līdzekļiem. Pārbaudi informāciju, nezināšanas vai atbildīgas rīcības iztrūkuma dēļ pēc nekļūsti par nozieguma līdzdalībnieku!

Nodokļi un papildu (slēptās) izmaksas

Uzticamas juridiskas personas izvēles gadījumā visi nodokļi līdz pirkuma izdarīšanai ir pārdevēja atbildība un parasti jau ir iekļauti cenā, piemēram, automašīnas pārreģistrācija Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD), samaksāts ceļu nodoklis, izieta tehniskā apskate, veikta numuru salīdzināšana, apdrošināšanas piedāvājumu organizēšana utt. Ja auto tiek iegādāts no privātpersonas, tad pircējs faktiski maksā par lielu daļu ar pirkumu saistītajiem nodokļiem pats. Tāda nianse kā otra atslēgu komplekta neesamība var būt problēma, lai, piemēram, iegādātos KASKO apdrošināšanu. Atceries, ka iegādājoties auto par summu sākot no 7200 eiro, obligāti jāveic pārskaitījums, bet skaidras naudas darījuma gadījumā sods var sasniegt pat 15% apjomā no pirkuma summas.

Auto pārreģistrācija CSDD

Juridiskas personas kā pārdevēja izvēles gadījumā primārā dokumentu kārtošana CSDD notiek bez pircēja fiziskas klātbūtnes, būtiski ietaupot laiku, ja pārdevēja rīcībā ir pircēja pilnvara kārtot dokumentāciju viņa vietā. Iegādājoties lietotu auto, pircējam atliek tikai izņemt sava jaunā auto tehnisko pasi, nomaksājot valstī noteikto nodevu. Izvēloties privātpersonu kā pārdevēju, auto pārreģistrācijai CSDD jānodrošina: izziņu par transportlīdzekļa numuru salīdzināšanu, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, personu apliecinoši dokumenti vai to apstiprinātas kopijas.

Auto vērtējums pirms pirkuma

Ja auto tiek pirkts, izmantojot trešās puses finansējumu (līzings, kredīts), parasti to pieprasa līzinga finansējuma izsniedzējs. Ja pircējs vēlas veikt auto vērtējumu pirms apstiprinājuma, ka vēlas pirkt noskatīto auto, pārdevēja-privātpersonas gadījumā tas parasti jāsedz par paša līdzekļiem. Juridiskas personas izvēles gadījumā vērtējumu parasti jau iepriekš ir veicis pārdevējs, ar sniegto oficiālo garantiju apliecinot iepriekš veikto novērtējumu un pārdodamās automašīnas kvalitāti, kā arī piemērotību drošai lietošanai pa publiskajiem autoceļiem. Profesionāla un uzticama auto uzņēmuma apliecinājumu pieņem bankas un finanšu iestādes standarta sadarbības ietvaros.

Garantija

Būtiska atšķirība starp abiem pārdevēju variantiem ir arī pēc-pirkuma garantija, ko var nodrošināt juridiska persona, bet iegādājoties auto no privātpersonas problēmu gadījumā pircējam jāpaļaujas uz patērētāju tiesību aizsardzības likumu. Dokumentāli apstiprināta garantija ļaus novērst tās potenciālās auto problēmas, ko iespējams pamanīt tikai faktiskajā auto lietošanas laikā. Ja pārdevējs-juridiska persona neizsniedz šādu garantiju, risks iegādāties nekvalitatīvu preci ir ļoti augsts un tādējādi pircējs pats uzņemas atbildību par to.

Eksperti atgādina: ja auto tiek pirkts no juridiskas personas, ir jābūt rakstiskam dokumentam, kas apliecina pēc-pārdošanas garantijas apjomu un noteikumus. Mutiskas norunas nav dokuments un strīdu gadījumā nedod pircējam nekādu labumu, jo nav pierādāmas. Parasti garantija ir par transportlīdzekļa dzinēju, pārnesumkārbu un ritošo daļu. Parasti garantija attiecināma uz laika periodu (populārākais - daži mēneši) vai nobraukumu (populārākais – daži tūkstoši kilometru). Pircējiem eksperti iesaka pārliecināties arī par juridiskās personas darbības ilgumu un pieredzi - nesen dibināts uzņēmums bez pozitīvām atsauksmēm no pircējiem nav uzticamākais partneris darījumam.