Ekspluatācijā nodota biroju kompleksa 'Verde' pirmā ēka

Noslēgusies pirmās jeb A ēkas būvniecība biroju kompleksā "Verde" un tā nodota ekspluatācijā, "Delfi Bizness" informēja būvniecības projekta pārstāvji.

Tādējādi kompleksa attīstītājs "Capitalica Asset Management" ir īstenojis pirmo daļu no sava pirmā investīciju projekta Latvijas galvaspilsētā, kura kopējā vērtība sasniegs vairāk nekā 65 miljonus eiro. Vienlaikus – šī jaunā ēka ir kļuvusi par pirmo un pagaidām vienīgo A-klases biroju, kas Latvijā pabeigts 2022. gadā.

"Projektu uzsākām 2020. gada novembrī, un, kā sākotnēji plānojām, pirmie nomnieki kompleksu sāks apdzīvot jau šovasar. Šī vienpadsmit stāvu A-klases biroju ēka atrodas uz 1,3 hektāru liela zemesgabala modernā Skanstes biznesa kvartāla perspektīvākajā vietā – Hanzas un R. Hirša ielu krustojumā," uzsver "Capitalica Asset Management" ģenerāldirektors Andrjus Barštis.

Pasūtītāja "zaļo" komercplatību ideju īstenot palīdzējuši Latvijā arhitekti Andris Kronbergs un Jānis Zvejnieks no "ARHIS Architects", ainavu arhitekte Linda Zaļā no "Zala Landscape Architects". Kompleksa konstrukciju būvinženieris ir Matīss Apsītis no "Arenso". Būvniecības tehnisko būvuzraudzību veica "Forma 2". BREEAM "Excellent" līmeņa sertifikācija ir procesā, tās vērtētājs ir "VESTA Consulting". Objekta būvniecības procesa vadītājs ir "SBA Group" meitasuzņēmums "Notus Developers", projekta ģenerālbūvnieks ir būvkompānija "Velve".

Par ēkas apsaimniekošanu rūpēsies "Colliers", kas pašreiz ir "Verde" nomas partneris.

A ēkas kopējā platība (11 stāvi, pazemes stāvvieta un pagalms) ir 22 000 m2, bet iznomājamā un koplietošanas platības – kopā 15 000 m2. Zīmīgi, ka uz šo brīdi ēkas nomnieku sastāvs ir jau nokomplektēts par 78 %, un vairāki uzņēmumi gandrīz pabeiguši savu telpu iekārtošanu un gatavojas pārcelties.

Biroju kompleksa "Verde" pirmais korpuss ir aprīkots ar augstākās kvalitātes apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu iekštelpu klimata kontrolei. Ēkā ir gaisa attīrīšanas risinājumi, gaisa mitrināšanas sistēmas, aukstās sijas un CO2 sensori.

Ēkas piektajā stāvā atrodas 600 m2 liela nomnieku koplietošanas terase, kas aprīkota ar āra darba vietām un kupliem apstādījumiem, tai skaitā ar vairākiem 5 metrus augstiem kokiem. No terases paveras panorāmas skats uz Skanstes apkaimi un Rīgas vēsturisko centru. Līdztekus nomniekiem tiks nodrošināti tādi viņu produktivitāti un labbūtību veicinoši papildu servisi kā plašs ātrijs ar recepciju, koplietošanas virtuve ar kafijas stūrīti, dušu telpas iepretim riteņu novietnēm, konferenču centrs ar ietilpību līdz 60 personām un citas A-klases līmeņa ekstras.

Darbiniekus un citus A ēkas apmeklētājus visā teritorijā jau tagad sagaida kupli apstādījumi – gan jauni augļu koki, krūmi un daudzgadīgi ziedoši augi, gan arī ilggadīgi koki, kuri mērķtiecīgi saglabāti un kopti visas būvniecības laikā.