Ekspluatācijā nodota Mežaparka Lielā estrāde; par apsaimniekošanas modeli lems trešdien

Būvniecības valsts kontroles birojam ekspluatācijā ir nodoti Mežaparka Lielās estrādes B2 posmā īstenotie būvniecības darbi – jaunizbūvētā estrādes centrālā ēka, saimniecības ēka un noliktavas, "Delfi Bizness" informēja Rīgas domes Īpašuma departamentā. Kā informēja Rīgas domes Komunikāciju pārvaldē, trešdien, 16. jūnijā Rīgas domes sēdē paredzēts lemt arī par Mežaparka estrādes apsaimniekošanas funkciju nodošanu reorganizētajai Ziemeļrīgas kultūras apvienībai, kur iekļauta arī VEF kultūras pils un kultūras pils "Ziemeļblāzma".

Būvniecības B2 posma darbi tika sākti pagājuša gada oktobrī. To laikā ir izbūvēta sešu stāvu augsta estrādes centrālā ēka, kurai četri ir virszemes stāvi un divi pazemes stāvi ar kopējo platību 10 185 kvadrātmetri. Estrādes jumta kupolā ir ieklāts membrānas jumta segums 5324 kvadrātmetru platībā. Membrānas materiāls ir austs no AS "Valmiera stikla šķiedra" ražotās šķiedras un par audumu saausts uzņēmuma "Valmiera Glass UK" rūpnīcā Anglijā. Jaunais estrādes jumta segums pasargās dziedātājus no saules, vēja, un lietus kā arī nodrošinās estrādē akustiku.

Foto: DELFI

Būvdarbu laikā ir uzbūvētas saimniecības ēkas un pārbūvēta arī katlu māja. Pabeigti teritorijas labiekārtošanas darbi un izbūvētas inženierkomunikācijas. Darbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma īstenoja uzņēmums AS "LNK Industries". Jaunizbūvētā estrādē jau ir iespēja uzstāties 12 874 koristiem, kas ir gandrīz divas reizes vairāk, nekā iepriekš, kā arī uzņemt dejotājus paplašinātajā dejošanas laukumā. Pēc pārbūves estrāde svētku dalībniekiem būs ērtāka, vieglāk pieejama un drošāka.

Mežaparka Lielās estrādes atjaunošana aizsākās 2016.gada 11.martā, kad Rīgas pašvaldība un Latvijas Nacionālais kultūras centrs parakstīja līgumu ar Jura Pogas un Austra Mailīša arhitektu birojiem par būvprojekta izstrādi.

Jau ziņots, ka Mežaparka apsaimniekošanai, Rīgā plāno veidot Rīgas Ziemeļu kultūrtelpu, apvienojot tajā trīs lielākos ziemeļu rajonā esošos kultūras infrastruktūras objektus – VEF kultūras pili, Mežaparka Lielo estrādi un kultūras pili "Ziemeļblāzma". Par to tiks lemts kārtējā Rīgas domes sēdē 16. jūnijā.