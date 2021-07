Ekspluatācijā nodota pēdējā dzīvojamā kompleksa 'Annas Parks' ēka

Nekustamo īpašumu attīstītājs SIA "YIT Latvija" nodevis ekspluatācijā ceturto mazstāvu daudzdzīvokļu kompleksa ēku, tādējādi noslēdzot projekta "Annas Parks" attīstību Imantā, informē uzņēmuma pārstāvji.

Kopumā projekta būvniecība ilgusi nedaudz vairāk kā 3 gadus, izveidojot 4 ēku kompleksu ar vairāk nekā 200 komforta klases dzīvokļiem. Projekta noslēdzošā ēka sastāv no 64 divu, trīs un četru istabu pilnas apdares dzīvokļiem platībā no 41 līdz 84 kvadrātmetriem. Ēkas būvniecība tika uzsākta 2020. gada pavasarī un jau būvniecības laikā interese par dzīvokļiem ir bijusi augsta – līdz būvniecības beigām aptuveni 80% no 64 dzīvokļiem ir jau pārdoti vai rezervēti.

"Lai gan ceturtās ēkas būvniecība sakrita ar pandēmijas sākumu, kur ierobežojumu dēļ dzīvokļus nebija iespēja apskatīt uz vietas, interesi par dzīvojamo kompleksu tas nemazināja. Mūsu komanda ātri pielāgojās jaunajiem apstākļiem, izstrādājot vairākus digitālos risinājumus klientu ērtībām, kā, piemēram, dzīvokļu apskati veikt attālināti. Rezultātā ļoti īsā laikā, projektam esot vēl būvniecības stadijā, vairums dzīvokļu tika izpirkti," stāsta "YIT Latvija" valdes loceklis Andris Božē.

Ņemot vērā, ka pieprasījums pēc dzīvokļiem Imantas rajonā bijis īpaši augsts, "YIT Latvija" neizslēdz iespēju nākotnē šajā vai tuvākajās apkaimēs attīstīt līdzīgu dzīvojamo māju projektu.