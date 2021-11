Noteikti 52 uzņēmumi, kas izvirzīti Eksporta un inovācijas balvas finālam, informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uzvarētāji tiks godināti 16. decembrī.

Uzņēmumi katrā kategorijā tiks vērtēti atsevišķi, prezentējot savu veikumu žūrijas pārstāvjiem. Konkursu organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, eksportētāju asociāciju "The Red Jackets" un finanšu institūciju "Altum".

"Vēlamies pateikties visiem 133 uzņēmumiem, kuri šogad iesniedza savus pieteikumus konkursam. Konkurss notiek jau 16. gadu un pirmo reizi esam saņēmuši tik daudz pieteikumu. Šobrīd attālināti uzklausām uzņēmumu prezentācijas un redzam daudzas pozitīvas iezīmes. Uzņēmumi arī pandēmijas apstākļos domā ne tikai par savu produktu virzību, bet arī par inovācijām un jaunu produktu radīšanu. Konkurence šī gada konkursā ir atzīstama un jau ikviens finālā iekļuvušais uzņēmums var sevi uzskatīt par uzvarētāju," tā konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētājs un LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Konkursa otrajā kārtā jeb finālā žūrija vērtēs gan konkrētos uzņēmumu produktus un pakalpojumus, gan ražošanas un izstrādes procesu, ņemot vērā daudzus dažādus aspektus, tostarp ilgtspēju, digitalizāciju un arī uzņēmuma kopējo attīstības potenciālu.

"Latvijas eksportētāju asociācijai ir liels gods šogad būt vienam no konkursa līdzorganizatoram un meklēt tos jaunos, spožos, iedvesmojošos Latvijas uzņēmumus, kas eksportu ir sākuši salīdzinoši nesen, bet par spīti pandēmijai un dažādiem izaicinājumiem spēj audzēt eksporta apjomu un iekarot arvien jaunus tirgus. Mēs šajā kategorijā redzam vairākus spēcīgus kandidātus un žūrijai nebūs viegls uzdevums izvēlēties uzvarētāju, tāpēc esam ļoti priecīgi pasniegt arī titulu "Rising Star" tam uzņēmumam no šīs kategorijas, kura potenciālam un izaugsmes iespējām mēs ticam un kas lieliski nes Latvijas vārdu pasaulē," uzsver žūrijas komisijas pārstāve, Latvijas eksportētāju asociācijas "The Red Jackets" izpilddirektore Līva Stūrmane.

Konkursā balvas tiks piešķirtas četrās nominācijās: "Eksportspējīgākais komersants", "Eksporta jaunpienācējs", "Uz zināšanām balstīta inovācija" un "Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts", bet savas īpašās "Uzlecošās zvaigznes" balvas pasniegs arī Latvijas eksportētāju asociācija "The Red Jackets". Speciālbalvu "Drošs eksportētājs" būs sarūpējis arī "Altum". Konkursa "Eksporta un inovācijas balva 2021" laureāti tiks paziņoti apbalvošanas ceremonijā 16. decembrī, kad dalībniekus sveiks konkursa patrons, Valsts prezidents Egils Levits.

Konkursa finālā izvirzītie uzņēmumi:

Konkursa kategorijā "Eksportspējīgākais komersants" lielo un vidējo komercsabiedrību grupā 2. kārtā izvirzīti sekojoši uzņēmumi:

SIA "Karavela" (zivju konservu un konservu ražošana); Greenterra SIA (standartizēti un pielāgoti kūdras produkti mājsaimniecībām un lauksaimniecībai); Balticovo AS (olu un olu produktu ražotājs); Bucher Municipal SIA (komunālo automašīnu ražotājs); Sonarworks SIA (profesionālas skaņas digitālās kalibrēšanas uzņēmums); ATLAS PREMIUM SIA (privātā zīmola tehnoloģiski attīstīta zivju pārstrāde); Light Guide Optics Internationa L SIA (optisko šķiedru kūļu un kabeļu ražošana medicīnai, industrijai un zinātnei); BALTIC CANDLES Ltd SIA (sveču ražotājs); Pharmidea SIA (farmācija).

Konkursa kategorijā "Eksportspējīgākais komersants" mazo komercsabiedrību grupā 2. kārtā izvirzīti sekojoši uzņēmumi:

NordePlast, LSEZ SIA (plāksteru ražošana); BALTIC LOCO GROUP SIA (dzelzceļa transporta remonti, modernizācijas projekti); Azeron SIA (videospēļu tastatūru ražošana; OBBA CARBON SIA (kokogļu ražošana, apstrāde, fasēšana); PLATTE SIA (bērnu rotaļlietas – ar rokām gatavotas koka spēļu virtuvītes bērniem); SILK PLASTER GROUP SIA (šķidrās tapetes – inovatīva dekoratīvā apdare no dabīgiem līdzekļiem); Lauma Medical SIA LSEZ (medicīnas izstrādājumu ražošana – elastīgās saites, elastīgās jostas u.c.); Felici SIA (ātro mušļu ražošana); EKO AIR SIA (plākšņu siltummaiņi – apkures un ūdens, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmām); Pērnes L SIA (kartupeļu plāksnīšu LONG CHIPS ražošana).

Konkursa kategorijā "Eksporta jaunpienācējs" 2. kārtā izvirzīti sekojoši uzņēmumi:

EventFrame SIA (koka rāmji mākslas darbu, fotogrāfiju, spoguļu, digitālo displeju ierāmēšanai); Azeron SIA (videospēļu tastatūru ražošana); PLATTE SIA (bērnu rotaļlietas); HackMotion SIA (valkājamas sensoru sistēmas, kas cilvēkiem palīdz iemācīties dažādas fiziskas aktivitātes); Wigiwama SIA (bērnistabas rotaļu interjers – vigvami, paklāji, pupu maisi u.c.); Mazliet Romantikas SIA (tekstilizstrādājumu ražošana un pasākumu noformējums); KateHaa, SIA (rotaļlietas); Jeff SIA (finanšu produktu salīdzināšanas platforma); Ārpus SIA (amatalus darītava); Himalayan International SIA (graužamsiers - papildbarība suņiem); FISHBOAT, SIA (alumīnija laivu sērijveida ražošana); ATOM Tech SIA (koplietošanas transporta līdzekļu platformu izstrāde).

Konkursa kategorijā "Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts" komercsabiedrību grupā 2. kārtā izvirzīti sekojoši uzņēmumi:

ART HOTEL ROMA SIA (viesnīca un mākslas galerija); DONT PANIC SIA ("nepieradinātas" naktsmītnes); DUNA BREWERY SIA (Kaļķu ielas kvartāls, Kuldīgā); Jānis Cimdiņš, pašnodarbinātais (e-velo ceļojumi, Easyride.lv); NESTER CUSTOM SIA (metāla mākslas galerija); PURVU BRIDĒJI SIA (piedzīvojumi dabā); RAGNAR DISTRIBUTION, SIA (glempinga viesnīcu ķēde); RĪTA PUTNI SIA (paipalu olu un gaļas delikatešu ražotne Olalā!); ZUZEUM SIA (mākslas un kultūras centrs).

Konkursa kategorijā "Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts" biedrību, nodibinājumu, plānošanas reģionu vai pašvaldības iestāžu grupā 2. kārtā izvirzīti sekojoši uzņēmumi:

Āraišu ezerpils arheoloģiskais parks; Kolkas Lībiešu saieta nams; Krāslavas amatniecības centrs, Ķekavas novada pašvaldība (Baldones stāstu takas), Liepājas pilsēta (brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas teritorija Zirgu salā); Olaines vēstures un mākslas muzejs (Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta 2. kārta)

Konkursa kategorijā "Uz zināšanām balstīta inovācija" 2. kārtā izvirzīti sekojoši uzņēmumi:

Azeron SIA (videospēļu tastatūru ražošana); Controlit Factory SIA (viedo materiālu ražošana būvniecības jomā); Longenesis SIA (produkti pētījumu procesu paātrināšanai biomedicīnas jomā); Peruza SIA (mākslīgā intelekta, datorredzes, robotizācijas, automatizācijas un IT risinājumu pielietojums dažādu iekārtu izveidē); CrossChem SIA (triboloģiska sastāva produkta ETEX izstrāde, kuru izmanto transporta un rūpniecības nozarēs); Lightspace Technologies SIA (papildinātās realitātes brilles); Vizulo SIA (LED gaismekļu ražotājs); MILZU! SIA (dārzeņu maisījums "Veggy Crush").

"Eksporta un inovācijas balva" ir konkurss uzņēmējiem, kuru LIAA un Ekonomikas ministrija organizē kopš 2005. gada. Konkursā tradicionāli tiek godināti aizvadītā gada izcilnieki eksporta, inovāciju un tūrisma jomā.