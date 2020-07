Eksportējošo un tūrisma uzņēmumu strādājošo algu subsidēšanai atvēl 70 miljonus eiro

Ministru kabineta ārkārtas sēdē šā gada 14. jūlijā apstiprinātas divas jaunas atbalsta programmas nodarbinātības sekmēšanai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai nodarbinātības sekmēšanai eksportējošiem un tūrisma nozares uzņēmumiem, informē Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Atbalsta programmu kopējais finansējums ir 70,2 miljoni eiro, t.sk. 51 miljons eiro atbalstam eksportējošiem uzņēmumiem un 19,2 miljoni eiro atbalstam tūrisma nozares komersantiem. Plānots, ka abu programmu ietvaros atbalsts varētu tikt sniegts aptuveni 7700 uzņēmumiem un 80 000 nodarbināto.

Atbalsta programmas administrēs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Pēc atbalsta programmu saskaņošanas ar Eiropas Komisiju LIAA informēs par pieteikumu iesniegšanas kārtību un termiņu.

Atbalstam uzņēmumi varēs pieteikties līdz šā gada 30. septembrim, iesniedzot LIAA elektroniski parakstītu iesniegumu (mazinot administratīvo slogu, LIAA izstrādās vienotu iesnieguma veidlapu). Pēc iesnieguma saņemšanas LIAA izvērtēs tajā norādīto informāciju, pieņems lēmumu par atbalsta piešķiršanu un izmaksās atbalstu uz uzņēmuma kontu. Sarakstu ar uzņēmumiem, kuri saņēmuši atbalstu, LIAA publicēs savā tīmekļvietnē un nosūtīs Valsts ieņēmumu dienestam. Pēc atbalsta sniegšanas LIAA veiks pēcuzraudzību par atbalsta izlietojumu.

"Valdībā joprojām izvērtējam, lai Covid-19 vīrusa ierobežošanas prasības būtu līdzsvarā ar ekonomiskajām, un uzņēmēji varētu droši turpināt savu darbību. Kaut ekonomiskā aktivitāte pēc daļējas Covid-19 ierobežojumu atcelšanas sāk pieaug, daļai uzņēmumu joprojām nav iespēja atsākt darboties ar pilnu jaudu kā rezultātā rodas grūtības noturēt darbiniekus daļējas dīkstāves dēļ. Tāpat daļai uzņēmumu joprojām ir naudas plūsmas un piegāžu ķēžu traucējumi, atlikti norēķini un apgrozāmo līdzekļu trūkums. Tāpēc Ekonomikas ministrija piedāvā vēl divas jaunas atbalsta programmas krīzes skartajiem eksportējošiem un tūrisma nozares uzņēmumiem. Atbalsta programmu ietvaros šie uzņēmumi varēs saņemt no valsts vienreizēju grantu jeb dāvinājumu, kura lielums būs atkarīgs no nomaksāto nodokļu apjoma. Valsts atbalsts paredzēts darbinieku darba samaksas kompensēšanai. Atbalstam uzņēmēji varēs pieteikties pēc atbalsta programmu saskaņošanas ar Eiropas Komisiju, provizoriski – šā gada jūlija beigās," uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

"Pieteikties atbalstam, pēc šo noteikumu saskaņošanas Eiropas Komisijā, varēs elektroniski, vēršoties ar iesniegumu LIAA. Ņemot vērā, ka abās valsts atbalsta programmās kopā uz palīdzību varētu pretendēt ap septiņiem tūkstošiem uzņēmumu, visu iesniegumu izvērtēšanai būs nepieciešams laiks. Ja LIAA saņems solīto atbalstu no citām valsts pārvaldes institūcijām, uzņēmējiem jārēķinās, ka no iesnieguma iesniegšanas līdz faktiskai atbalsta saņemšanai, varētu paiet aptuveni piecas nedēļas. Apzināmies, ka atbalsts tūrisma nozares uzņēmējiem ir ļoti nepieciešams un uzņēmēji vēlas saņemt šo atbalstu pēc iespējas ātrāk, tomēr tas, cik ātri spēsim apstrādāt saņemtos iesniegumus lielā mērā būs atkarīgs no faktiskā iesniegumu skaita un LIAA kapacitātes. Aicinām arī uzņēmējus rūpīgi iepazīties ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem pirms iesnieguma iesniegšanas," norāda LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Atbalstam, pēc saskaņojuma saņemšanas Eiropas Komisijā, uzņēmumi varēs pieteikties līdz šā gada 30. septembrim, iesniedzot LIAA elektroniski parakstītu iesniegumu. Katram atbalsta veidam tiks sagatavota īpaša veidlapa, kuru uzņēmēji kā elektroniski parakstītu dokumentu varēs iesūtīt pa e-pastu vai izmantot šo pakalpojumu ar valsts un pašvaldību vienotā portāla "Latvija.lv" starpniecību, kur arī būs pieejama pieteikuma veidlapa. Provizoriski iesniegumu pieņemšana varētu sākties pēc divām nedēļām, jūlija beigās.

Pēc iesnieguma saņemšanas LIAA izvērtēs tajā norādīto informāciju, aptuveni mēneša laikā pieņems lēmumu par atbalsta piešķiršanu un piecu darba dienu laikā izmaksās atbalstu uz uzņēmuma norādīto kontu. Sarakstu ar uzņēmumiem, kuri saņēmuši atbalstu, LIAA publicēs savā tīmekļvietnē un nosūtīs Valsts ieņēmumu dienestam. Pēc atbalsta sniegšanas LIAA veiks pēcuzraudzību par atbalsta izlietojumu. Atbalstu nevarēs saņemt uzņēmumi, kuriem ir nodokļu parādi, kas lielāki par vienu tūkstoti eiro, vai kuri bija nonākuši finansiālās grūtībās pirms 2019. gada 31. decembra.

Atbalstam varēs pieteikties eksportējoši uzņēmumi:

kuru preču un pakalpojumu eksporta apjoms 2019. gadā sasniedza vismaz 1 miljonu eiro;

kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības Covid-19 krīzes ietekmē vienā mēnesī laika periodā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies par 20%;

kuru darbiniekiem izmaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa, par kuru ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 2019. gadā ir ne mazāka kā 800 eiro;

kuriem uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums.

Atbalstu – vienreizēju grantu jeb dāvinājumu darba samaksas kompensēšanai uzņēmējs saņems 25% apmērā no 2019. gadā nomaksātām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, bet ne vairāk kā 800 000 eiro. Atbalsta summu saimnieciskās darbības veicējs saņems vienā maksājumā.

Atbalstam varēs pieteikties tūrisma nozares uzņēmumi:

kas līdz 2020. gada 1. martam savu darbības veidu ir reģistrējuši atbilstoši šādiem NACE kodiem:

5510 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās,

5520 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās,

5530 Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība,

5590 Pārējo apmešanās vietu darbība;

5610 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi,

5621 Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma,

5629 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi,

5630 Bāru darbība,

7739 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings,

7490 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi,

7911 Ceļojumu biroju pakalpojumi,

7912 Tūrisma operatoru pakalpojumi,

7990 Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības,

8230 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi,

9004 Kultūras iestāžu darbība

9321 Atrakciju un atpūtas parku darbība,

9329 Cita izklaides un atpūtas darbība;

kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības Covid-19 krīzes ietekmē vienā mēnesī laika periodā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies par 30%;

kuriem uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums.

Atbalstu – vienreizēju grantu jeb dāvinājumu darba samaksas kompensēšanai uzņēmējs saņems 30% apmērā no 2019. gadā nomaksātām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, bet ne vairāk kā 800 000 eiro. Atbalsta summu saimnieciskās darbības veicējs saņems vienā maksājumā.

Jāuzsver, ka LIAA veiks arī kontroles pasākumus, lai uzraudzītu uzņēmumu atbilstību atbalsta saņemšanas kritērijiem un pār finansējuma izlietojumu. Ja saņemtais atbalsts netiks izlietots darbinieku algām noteiktajā terminā līdz 2020. gada 31. decembrim, tas pilnībā vai daļēji būs jāatmaksā valsts budžetā.