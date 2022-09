Ekstrēmās enerģijas cenas: Austrumeiropas ražotāji var zaudēt konkurences priekšrocības

"Austrumeiropas ražotāji var zaudēt konkurences priekšrocības cenā, salīdzinot ar valstīm, kas atrodas tālāk no karadarbības zonas," intervijā "Delfi Bizness" Tartu notiekošā pasākuma "Startup Day" laikā sacīja Igaunijas jaunuzņēmuma "Fractory" līdzīpašnieks Martins Varess (Martin Vares). Pircēji varētu sākt lūkoties uz Rietumeiropas uzņēmumu ražojumiem, kas līdz šim bija dārgāki, bet situācija ir mainījusies.

Mākoņražošanas (angliski – cloud manufacturing) platforma "Fractory" strādā Baltijā, Lielbritānijā, ASV, un Varess novērojis, ka energoresursu cenas visvairāk pieaugušas tieši Austrumeiropā. Lielbritānijā arī ir izaicinājumi šajā ziņā, vismazāk – ASV. Līdz ar to Austrumeiropas ražotāji var zaudēt konkurences priekšrocības cenā, salīdzinot ar valstīm, kas atrodas tālāk no karadarbības zonas. Kad pieaug pamatizmaksas, ir ļoti grūti mainīt procesus tā, lai to neizjustu pircēji. Turklāt pircēji bieži vien nav gatavi maksāt augstāku cenu, līdz ar to ir uzņēmumi, kas ir bankrotējuši. Turklāt Varess vērtē, ka pircēji tagad varētu sākt lūkoties uz Rietumeiropas uzņēmumu ražojumiem, kas līdz šim bija dārgāki, bet situācija ir mainījusies. Piemēram, Igaunijā jau dažu ražojumu cenas ir augstākas, salīdzinot ar Vācijas vai Francijas konkurentiem. Izklausās neticami, bet tagad tā ir, un, protams, līdz ar to Baltijas ražotājiem ir grūtāk konkurēt tirgū.

Reizēm projekti tiek plānoti gadiem, pat desmitgadēm, līdz ar to noteikti ražošanas projekti tiks turpināti gandrīz vai neatkarīgi no apstākļiem. "Mums vienmēr vajadzēs ražot pārtikas produktus un pirmās nepieciešamības preces. Vienlaikus ir rūpnīcas, kas ir pārtraukušas strādāt augsto energoresursu cenu dēļ, jo, turpinot ražot, tās zaudētu naudu," skaidro Varess, piebilstot, ka ir ļoti grūti paredzēt, kā būs tālāk, bet noteikti redzēsim kādus ražošanas pārtrūkumus.

Viņaprāt, šodienas situācija parāda trūkumus ne tikai politiskajā lauciņā, bet arī piegādes ķēdēs un ražošanā, to spējā piemēroties pārmaiņām. Tas ir signāls, ka ražošanai jābūt spējīgai labāk piemēroties, ātri mainīties.