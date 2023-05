Elektrības cenas sarūk – kas veicina kritumu?

Aizvadītajā nedēļā "Nord Pool" tirdzniecības apgabalos novērotas gan kāpjošas, gan krītošas cenas. Latvijā un Lietuvā nedēļas vidējā elektroenerģijas cena samazinājās par 2%, un abos tirdzniecības apgabalos tā vienoti bija 76,97 EUR/MWh, liecina "Latvenergo" apkopotie dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Igaunijā elektroenerģijas cena vidēji bija 67,42 EUR/MWh jeb par 9 % augstāka nekā iepriekšējā nedēļā. Baltijā ikstundu cenas svārstījās no -10,06 EUR/MWh līdz 629,10 EUR/MW. Baltijas valstu cenu starpību turpināja ietekmēt elektroenerģijas pārvades sistēmas jaudas ierobežojumi starp Igauniju un Latviju. Tajā pašā laikā "Nord Pool" sistēmas nedēļas cena kritās par 39 % līdz 13,02 EUR/MWh. Aizvadītajā nedēļā dienas vidējās elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas Nord Pool biržā tirdzniecības apgabalos Somijā, Zviedrijā (SE1, SE2) un Norvēģijā (NO3, NO4) pirmo reizi sasniedza negatīvu vērtību.

Elektroenerģijas cenu lejupslīdi veicināja vēja elektrostaciju izstrādes kāpums Ziemeļvalstīs par 24%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Turklāt gaisa temperatūra saglabājās virs normas, veicinot aktīvu sniega kušanu Ziemeļvalstu kalnos un nodrošinot lielāku pieteci un elektroenerģijas izstrādi hidroelektrostacijās, kā arī ūdens rezervuāru piepildījumu tuvu normai.

Aizvadītajā nedēļā bija vērojamas arī zemākas energoproduktu – dabasgāzes un ogļu – cenas. Papildus minētajiem faktoriem ietekmi uz cenām Baltijā atstāja par 24% lielāka saules izstrāde reģionā, kā arī par 5% lielākas enerģijas plūsmas no Somijas, plūsmām no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala samazinoties par 3%.

Turpinās Ziemeļvalstu atomelektrostaciju ikgadējā apkopes darbu sezona, un aizvadītajā nedēļā pieejamās jaudas īpatsvars no kopējās uzstādītās bija 72 %.

"Nord Pool" reģionā elektroenerģijas patēriņš bija 6 439 GWh, un izstrādes apjomi – 7 054 GWh.

Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijas valstīs samazinājās par 1% līdz 449 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms bija par 3% mazāks – 110 GWh. Igaunijā elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 1% līdz 137 GWh. Arī Lietuvā patēriņš bija par 1% mazāks nekā iepriekšējā nedēļā, un tika patērētas 202 GWh elektroenerģijas.

Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas izstrāde Baltijā samazinājās par 10%, un kopā tika saražotas 219 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrādes apjoms kritās par 27% līdz 48 GWh. Igaunijā elektroenerģijas izstrāde palika iepriekšējās nedēļās līmenī un bija 89 GWh. Lietuvā ražošanas apjomi samazinājās par 9 %, un tika saražotas 82 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 43%, Igaunijā – 65 %, bet Lietuvā – 40%. Baltijas valstīs tika saražoti 49 % no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.