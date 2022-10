Elektrību ražojošu mājsaimniecību skaits Latvijā sasniedz 10 000

Latvijā straujiem soļiem turpina attīstīties mikroģenerācija jeb elektroenerģijas pašražošana mājsaimniecībās, lielākoties izmantojot saules paneļus. Šonedēļ kopējais AS "Sadales tīkls" pieslēgto mikroģeneratoru skaits sasniedzis 10 000, to kopējai jaudai sasniedzot 80 megavatus (MW). Ar šādu jaudu saulainā vasaras dienā ir iespējams saražot tādu elektroenerģijas apjomu, kas atbilstu aptuveni 10% no kopējā dienas elektrības patēriņa Latvijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

2022. gads kļuvis par pagrieziena punktu atjaunīgo energoresursu (AER) attīstībā Latvijā, īpaši ievērojami ir mikroģenerācijas attīstības tempi. 2021. gada nogalē "Sadales tīklam" bija pieslēgti apmēram 2000 mikroģeneratori – pašlaik to ir jau piecas reizes vairāk. Attiecīgi, šogad nepilnos 10 mēnešos mikroģeneratoru kopskaits pieaudzis par 8000.

"Baltijas valstu vidū daudzus gadus esam bijuši iedzinējos AER attīstībā, taču šogad jau pirmajā pusgadā tieši mikroģenerācijas attīstības tempos pārspējām Igauniju un turpinām šo straujo kāpumu. Faktiski maratonu esam noskrējuši sprinta distancē. Atslēgvārdi šim sasniegumam ir sadarbība un digitalizēti procesi. Sadarbība starp elektroenerģijas sadales operatoru, klientiem un ministrijām, kas sagatavoja valsts atbalsta programmas saules paneļu uzstādīšanai, savukārt pilnībā digitalizēts mikroģeneratoru pieslēgšanas process mums ļāva uzņemt nemainīgi ātrus katra jauniesniegtā mikroģeneratora pieslēgšanas pieteikuma apstrādes tempus,­­­­­­­­" vērtē "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.

99% "Sadales tīklam" pieslēgto mikroģeneratoru ir tieši saules paneļi. Uzņēmuma apkopotie dati rāda, ka vislielākā interese par elektroenerģijas pašražošanu mājsaimniecībā, uzstādot saules paneļus, ir klientiem Rīgā un Pierīgas novados. Lielākais skaits saules enerģijas mikroģeneratoru – apmēram 1020 ar kopējo jaudu aptuveni 8,2 MW – ir uzstādīti Mārupes novadā, kam seko Rīga ar 860 mikroģeneratoriem (kopējā jauda aptuveni 6,9 MW), kā arī Ropažu novads ar 660 (kopējā jauda apmēram 5,6 MW).

Latvijā nerimst arī interese par elektrostaciju attīstību. Šogad augustā "Sadales tīklā" tika saņemts rekordliels elektrostacijas pieslēgšanas pieteikumu skaits – 214, taču šis rekords tika pārspēts jau septembrī ar 274 pieteikumiem. Patlaban "Sadales tīklā" rezervēti jau ap 1100 MW ģenerācijas jaudas nākotnes elektrostacijām, un jau 2023. gada vasarā varētu tikt pabeigti mazāk sarežģītie projekti, kuru kopējā ražošanas jauda varētu sasniegt 200 MW, jūtami palielinot saules ģenerācijas īpatsvaru valsts kopējā energoresursu portfelī.

Elektroenerģijas sadales operatora infrastruktūrai iespējams pieslēgt mikroģeneratoru jeb elektroenerģijas ražošanas iekārtu ar jaudu līdz 11,1 kilovatiem (kW), kā arī elektrostaciju ar jaudu līdz 14,999 MW.