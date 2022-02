Elektroenerģijas cena Baltijā – zemā nekā 'NordPool spot' sistēmas cena

Pagājušajā nedēļā elektroenerģijas tirgū īpašs notikums – elektroenerģijas cena Baltijas valstīs bija zemā nekā "NordPool spot" sistēmas cena – attiecīgi 75,75 eiro/MWh un 80,46 eiro/MWh.

Elektroenerģijas cena ir samazinājusies visos Baltijas tirdzniecības apgabalos, toties "Nord Pool" sistēmas cenai raksturīga neliela pieauguma tendence.

Baltijas valstīs elektroenerģijas cena kritusies par 25 %, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, un vienoti bija 75,51 eiro/MWh. "Nord Pool"sistēmas cena pieaugusi tikai par 1% – līdz 80,46 eiro/MWh.

Aizvadītajā nedēļā "Nord Pool" reģionā bija novērojami mēreni un nokrišņiem bagāti laikapstākļi, tādēļ Ziemeļvalstīs uzlabojas hidrorezervuāru aizpildījuma līmenis. Tomēr par 21% samazinājusies vēja elektrostaciju izstrāde reģionā panāca nelielu "Nord Pool" sistēmas cenas pieaugumu. Aizvadītajā nedēļā Baltijā cenas samazinājumu veicināja no atjaunīgajiem energoresursiem ražotās elektroenerģijas izstrādes pieaugums. Ietekmi uz cenām Baltijā atstāja arī par 9% lielākas plūsmas no Krievijas, tikmēr enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala samazinājās par 12%, bet plūsmas no Somijas bija par 12% zemākas.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, "Nord Pool"reģionā elektroenerģijas patēriņš palika iepriekšējās nedēļas līmenī − 9367 GWh, tikmēr izstrādes apjomi samazinājās līdz 9423 GWh.

Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, samazinājās par 2% līdz 579 GWh. Latvijā patēriņš samazinājās par 1%, un kopā tika patērētas 149 GWh. Igaunijā elektroenerģijas patēriņš palika iepriekšējās nedēļas līmenī, un kopā tika patērētas 176 GWh. Lietuvā patēriņš bija 254 GWh, kas ir samazinājums par 4%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš.

Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 9%, tika saražotas 315 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde kāpa par 39% līdz 102 GWh. Tikmēr Igaunijā ražošanas apjomi kritās par 21% līdz 91 GWh, savukārt Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija 122 GWh, kas bija par 21% lielāka nekā iepriekšējā nedēļā.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 68%, Igaunijā – 52%, bet Lietuvā 48%. Baltijas valstīs tika saražoti 54% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.