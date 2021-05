Elektroenerģijas cenas ir vidēji divas reizes augstākas nekā pirms gada

Aprīlī vidējā "NordPool" elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā gandrīz nemainījās un bija 43,60 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) jeb par 5 eirocentiem augstāka nekā martā, nedaudz – par 3,3% attiecībā pret martu samazinājās vidējā elektroenerģijas cena Baltijā, Somijā un Zviedrijas 4. cenu apgabalā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tomēr vēl joprojām elektroenerģijas cenas ir vidēji 2 reizes augstākas nekā pirms gada, liecina Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" apkopotā informācija.

Aprīlī vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 43,60 EUR/MWh un, salīdzinājumā ar martu, cena palielinājās par 0,1%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada aprīli, kad tā bija 23,52 EUR/MWh, cena ir palielinājusies par 85%. Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 7,10 EUR/MWh līdz 65,02 EUR/MWh. Ar Latviju identiska elektroenerģijas cena jau otro mēnesi pēc kārtas aprīlī bija arī Igaunijas tirdzniecības apgabalā. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 67% no aprīļa stundu skaita. Savukārt Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 91%, bet ar Zviedrijas 4. tirdzniecības apgabalu 82% no aprīļa stundu skaita.

Aprīlī uz Baltiju no trešajām valstīm importētās elektroenerģijas apjoms salīdzinājumā ar martu samazinājās par 43% un bija 329 616 MWh, bet, salīdzinājumā ar 2020. gada aprīli – palielinājās par 80% (183 024 MWh). Imports uz no trešajām kopš pagājušā gada novembra iespējams tikai caur Latvijas tirdzniecības apgabalu, importētājiem apliecinot, ka elektroenerģijas izcelsmes valsts ir Krievija.

Būtiski lielāku elektroenerģijas apjomu Baltija importē no Eiropas, kas gan aprīlī samazinājās par 3% salīdzinājumā ar martu un bija 755 351 MWh, bet attiecībā pret 2020. gada aprīli, kad tika importētas 1 139 517 MWh elektroenerģijas, samazinājums ir 33% apmērā. Saskaņā ar "NordPool" informāciju, Zviedrija caur "NordBalt" kabeli pārskata periodā eksportējusi uz Lietuvu bija 196 195 MWh, Polija caur "LitPol" Link – 19 279 MWh, savukārt Somija caur abiem "EstLink" kabeļiem eksportēja 539 878 MWh.

"NordBalt" kabeļa noslodze virzienā no Zviedrijas uz Lietuvu bija 44%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, nav mainījusies. "LitPol Link" starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 6%, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, palielinājies par 4 procentpunktiem, savukārt virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 41%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, samazinājās par 9 procentpunktiem. "EstLink" kabeļu noslodze virzienā no Somijas uz Igauniju bija 74%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, ir palielinājusies par 2 procentpunktiem.