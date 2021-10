Elektroenerģijas cenas Latvijā sarukušas zem 100 eiro par megavatstundu

Pagājušajā nedēļā samazinājās gan Nord Pool sistēmas cenas, gan arī Baltijas valstu elektroenerģijas cenas, informē AS "Latvenergo".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijā un Igaunijā elektroenerģijas cena kritās par 17 %, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, un vienoti bija 94,14 EUR/MWh. Lietuvā cena samazinājās par 15 % un bija 96,26 EUR/MWh.

Elektroenerģijas cenas Baltijā sekoja līdzi cenu tendencei Ziemeļvalstīs. Tikmēr enerģijas plūsmas palika bez būtiskām izmaiņām − no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala tās samazinājās par 7 %, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, plūsmas no Somijas bija par 4 % mazākas, bet enerģijas plūsmas no Krievijas samazinājās par 2 %.



"Nord Pool" nedēļas sistēmas cena kritās par 15 % līdz 52,98 EUR/MWh. Ziemeļvalstīs novērots liels nokrišņu daudzums, kas bija virs normas, tādēļ cenu samazinājums saglabājās, kā arī uzlabojās hidrorezervuāru aizpildījuma līmenis. Lai gan vēja elektrostaciju izstrāde samazinājās par 4 %, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, tā saglabājās augstā līmenī.



Lai arī turpinās Ziemeļvalstu atomelektrostaciju ikgadējā apkopes darbu sezona, aizvadītajā nedēļā pieejamās jaudas īpatsvars palielinājās un veidoja 88% no kopējās uzstādītās jaudas.

Salīdzinot ar pagājušo nedēļu, "Nord Pool" reģionā patēriņš pieauga, un tika patērētas 8186 GWh. Arī izstrādes apjomi nedaudz pieauga, un tika saražotas 8440 GWh.



Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 1% līdz 527 GWh. Latvijā patēriņš palika iepriekšējās nedēļas līmenī, un kopā tika patērētas 137 GWh. Arī Igaunijā patēriņa līmenis palika nemainīgs, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, un kopā tika patērētas 152 GWh. Lietuvā patēriņš pieauga par 1% līdz 238 GWh.



Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 2 % un bija 269 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde kritās par 18%, un iepriekšējā nedēļā tika saražotas 59 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi samazinājās par 5% un bija 110 GWh. Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija par 17% lielāka, un tika saražotas 100 GWh.



Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 43%, Igaunijā 73%, bet Lietuvā 42%. Baltijas valstīs tika saražots 51% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.