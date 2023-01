Elektroenerģijas cenas 'Nord Pool' biržā apliecina nepietiekamas lētās ražošanas jaudas Baltijā

Elektroenerģijas cenas "Nord Pool" biržā parāda, ka Baltijā nepietiek lētās ražošanas jaudas, norāda AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņš uzsver, ka "Nord Pool" birža strādā perfekti, ja nav kara apstākļu.

"Ir jāsaprot, ka elektrības cenu svārstības biržā radīja gāzes cenu neadekvātā eskalācija, līdz ar to mēs šajā situācijā nevaram vainot biržu," norāda Čakste, piebilstot, ka viens no instrumentiem, kā nomierināt cenu svārstības, ir Eiropas Savienības (ES) lēmums ieviest cenu griestus gāzei.

"Savukārt, kas attiecas tieši uz Baltijas reģionu, cenas biržā parāda tikai to, ka mums pašiem nepietiek lētās ražošanas jaudas. Līdz ar to vienīgais ceļš, kā mums nākamajos divos trijos gados rīkoties, ir investīcijas vēja un saules parkos, lai elektroenerģijas cenas dabūtu lejā. Bet to nevar izdarīt viena gada laikā," uzsvēra "Latvenergo" vadītājs.