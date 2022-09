Elektroenerģijas cenu pieauguma dēļ mainīts 'Akropole Alfa' un 'Akropole Rīga' darba laiks

No pirmdienas, 5. septembra, mainīsies iepirkšanās un izklaides centru "Akropole Alfa" un "Akropole Rīga" darba laiks, turpmāk lielākā daļa veikalu un pakalpojumu sniegšanas vietu būs atvērti no pl. 10.00 līdz 21.00. Vienlaikus tādām tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietām kā pārtikas lielveikaliem, atsevišķām ēdināšanas vietām, sporta klubiem un kino darba laiks šobrīd paliek bez izmaiņām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Lēmums par izmaiņām darba laikā ir pieņemts, ņemot vērā ievērojamo elektroenerģijas cenu pieaugumu un mūsu vēlmi optimizēt energoresursu izmantošanu "Akropole" iepirkšanās centros. Lūgumu par darba laika saīsināšanu esam saņēmuši arī no nomniekiem, un arī turpmāk meklēsim risinājumus, kā padarīt energopatēriņu vēl efektīvāku," skaidro "Akropolis Group" mārketinga un komunikācijas nodaļas vadītājs Dominykas Mertinas. .

Izmaiņas "Akropole Rīga" (Maskavas iela 257) nomnieku darba laikos

● "Akropole Rīga" veikalu un pakalpojumu sniegšanas vietu darba laiks - no pl.10.00 līdz 21.00.

● Lielveikals "Maxima XXX" turpinās strādāt kā līdz šim – katru dienu no pl. 08.00 līdz 23.00.

● Aptieka "Euroaptieka" turpinās strādāt kā līdz šim – katru dienu no pl. 09.00 līdz 22.00.

● Sporta klubs "Lemon Gym" turpinās strādāt kā līdz šim – no pirmdienas līdz piektdienai no pl. 06.00 līdz 23.00; brīvdienās no 09.00 līdz 22.00.

● "Apollo Kino Akropole Rīga" turpinās darboties kā līdz šim, atbilstoši noteiktajiem filmu seansu laikiem.

● Atsevišķi restorāni un kafejnīcas turpinās strādāt kā līdz šim un būs atvērti līdz 22:00.

Izmaiņas "Akropole Alfa" (Brīvības gatve 372) nomnieku darba laikos

● "Akropole Alfa" veikalu un pakalpojumu sniegšanas vietu darba laiks – no pl.10.00 līdz 21.00.

● Hipermārkets "Rimi" turpinās strādāt kā līdz šim - katru dienu, no pl. 08.00 līdz 23.00.

● Sporta klubs "MyFitness" turpinās strādāt kā līdz šim no pirmdienas līdz ceturtdienai no pl. 06.30 līdz 23.00, piektdienās no pl. 06.30 līdz 22.00, brīvdienās – 09.00 - 21.00.

● "Cinamon Akropole Alfa" turpinās darboties kā līdz šim, atbilstoši noteiktajiem filmu seansu laikiem.

● Atsevišķi restorāni un kafejnīcas turpinās strādāt kā līdz šim un būs atvērti līdz 22:00.