Elektroenerģijas piegādē ir virkne trūkumu, secina regulators

Elektroenerģijas piegādes kvalitāte Latvijā saglabājusies labā līmenī, tomēr joprojām ir virkne trūkumu, kas ir novēršami, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti Latvijas lietotājiem, secinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK).

Elektroapgādes drošumu nosaka elektroenerģijas apgādes pārtraukumu skaits un to ilgums, kā arī sprieguma parametru rādītāji, skaidroja regulatorā. Pērn Latvijā novērots mazāk nekā viens plānveida atslēgums uz lietotāju, kas ilga aptuveni divas stundas. Savukārt neplānotie elektroapgādes pārtraukumi vienam lietotājam gadā bijuši vidēji divas reizes un vidēji divas stundas ilgi.

SPRK, veicot datu novērtējumu, secināja, ka pērn par 12 minūtēm samazinājies kopējo pārtraukumu ilgums uz vienu lietotāju normālos darba apstākļos, bet vienlaikus par 26 minūtēm palielinājies neplānoto pārtraukumu ilgums uz vienu lietotāju ārkārtējos apstākļos.

Vērtējot situāciju Latvijas reģionos lielākais neplānotu elektroapgādes pārtraukumu ilgums pret vienu AS "Sadales tīkls" lietotāju bija Rēzeknes un Tukuma reģionā no 10 līdz 11 minūtēm, bet vismazākais, no 1 līdz 2 minūtēm – Ventspils un Talsu reģionā.

"Neplānotu elektroapgādes pārtraukumu skaitu un ilgumu galvenokārt nosaka gaisvadu elektroapgādes līniju garums, kas izbūvēts mežainā apvidū, tāpēc Latvijas reģionos ir novērotas būtiskas šo rādītāju atšķirības," norādīja SPRK Enerģētikas departamenta energoapgādes objektu kontroles daļas vadītājs Ingus Užulis.

SPRK, vērtējot Latvijas sadales sistēmas operatora rādītājus salīdzinājumā ar citiem Eiropas valstu sadales operatoriem, secināja – Latvijas elektroapgādes drošuma rādītāji ir tuvu Eiropas vidējam līmenim.

Astoņu gadu laikā SPRK kopumā ir veikusi sprieguma kvalitātes mērījumus 300 pieslēguma punktos AS "Sadales tīkls" sniegto pakalpojumu zonā, bet pērn veikti 48 mērījumi, galvenokārt lauku reģionos. No 48 mērījumiem 30 gadījumos SPRK konstatēja neatbilstības standartā noteiktajiem parametriem.

Sprieguma vērtība noteiktajam standartam atbilda 83% gadījumos, bet 17% – neatbilda, kamēr mirgoņa, kas pamatā ir jūtama izmantojot kvēlspuldzes, atbilda standartam tikai 42% gadījumu. Tāpat kā SPRK, tā arī AS "Sadales tīkls" Latvijā veic mērījumus. Vietās, kurās mērījumu rezultāti neatbilst standartam, tiek piemērots zemāks sistēmas pakalpojuma tarifs, kas pērn tika piemērots 137 lietotājiem.

"Neatbilstošai sprieguma kvalitātei viens no iemesliem var būt garās elektroapgādes līnijas, kas izbūvētas 20.gs. 70. gados. Visos neatbilstības gadījumos SPRK ir iesniegts rīcības plāns neatbilstību novēršanai. Daļa neatbilstību tika novērstas jau pērn, bet daļu plānots novērst vēl šogad," turpināja Užulis.

SPRK jau astoņus gadus, kopš elektroenerģijas tirgus atvēršanas – 2013. gada, apkopo rādītājus, kas raksturo elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitāti, ko Latvijas patērētājiem galvenokārt nodrošina AS "Sadales tīkls".