Elektroenerģijas sadales tarifs no jūlija varētu pieaugt vidēji par 32%

Elektroenerģijas sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" tarifs no šā gada 1. jūlija varētu pieaugt vidēji par 32%, savukārt elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) tarifs palielināsies par 36%, trešdien žurnālistiem pastāstīja kompāniju pārstāvji.

Kompāniju pārstāvji norādīja, ka izmaksu samazinājums "Sadales tīklam" bijis iespējams, pirmkārt, pateicoties Ministru kabineta lēmumam "Sadales tīkla" tarifā tikai daļēji iekļaut iepriekšējo periodu zaudējumus, otrkārt, saistībā ar elektroenerģijas tirgus cenu kritumu. Treškārt, būtiski samazinātas pārvades tarifa izmaksas, kas automātiski samazina sadales tarifus.

Šo faktoru ietekmē sadales tarifa vidējais pieaugums ir samazināts no sākotnēji plānotajiem 75% līdz 32% precizētajā tarifu projektā.

Tāpat kompāniju pārstāvji informēja, ka AST tarifā iekļaujamo izmaksu palielinājumu ir izdevies samazināt par 54 miljoniem eiro, tostarp 25 miljonu eiro samazinājums ir sasniegts, pateicoties elektroenerģijas cenu un to prognožu kritumam, 21 miljona eiro samazinājums ir sasniegts, pateicoties atļaujai izmantot pārslodzes maksas ieņēmumus zaudējumu segšanai, sešu miljonu eiro ietaupījums sasniegts, iepērkot jaudas rezerves, bet divu miljonu eiro samazinājums ir no citiem risinājumiem.

Pēc kompānijā minētā, tādējādi pārvades tarifa pieaugumu ir izdevies samazināt no sākotnēji plānotajiem 111% līdz 36% precizētajā tarifu projektā.

ST pārstāvji informēja, ka vidējais elektrības rēķina pieaugums vienas fāzes īpašumiem palielināsies par 5-7 eiro mēnesī. Šāds pieslēgums ir gandrīz 90% jeb 576 000 dzīvokļu. Savukārt dzīvokļiem ar trīs fāžu pieslēgumu elektrības rēķins palielināsies par 12-19 eiro mēnesī.

Tikmēr elektrības rēķina pieaugums privātmājām plānots, sākot no 5 eiro mēnesī.

ST pārstāvji skaidroja, ka no 260 000 privātmāju apmēram 35% izmanto vienas fāzes pieslēgumu, un plānots, ka šiem īpašumiem vidējais elektrības rēķins sadales pakalpojuma ietekmē palielināsies par 5-7 eiro mēnesī. Tāpat aptuveni 35% privātmāju izmanto trīs fāžu pieslēgumu ar 16 ampēriem vai 20 ampēriem. Vidējais plānotais pieaugums šādiem īpašumiem būs 12-15 eiro mēnesī.

Savukārt 30% privātmāju ir trīs fāžu pieslēgums ar 25 ampēriem un vairāk. Šīm privātmājām vidējais plānotais elektrības rēķina pieaugums būs sākot no 19 eiro mēnesī.

ST pārstāvji norādīja, ka, lai iespēju robežās mazinātu sadales pakalpojuma maksu, klientiem ar šādu vai lielāku pieslēgumu, ieteicams izvērtēt savus elektroenerģijas lietošanas paradumus un pieslēguma efektivitāti. Lielai daļai īpašumu pilnībā pietiek ar 16 ampēru vai 20 ampēru pieslēgumu.

Vienlaikus ST pārstāvji uzsvēra, ka uzņēmuma mērķis ir nodrošināt tarifu konkurētspēju un uzņēmējdarbības izaugsmi, kā arī līdzsvarot visu klientu grupu intereses un vajadzības.

Kompānijā skaidroja, ka, tā kā gan mājsaimniecību, gan mazo uzņēmēju ietekme uz elektrotīklu ir atkarīga no pieslēguma un patēriņa vajadzībām, nevis klienta juridiskā statusa, līdz ar jauno tarifu stāšanos spēkā visi klienti par identiskiem pieslēguma parametriem un patēriņu maksās vienādi.

Savukārt biznesa klientiem ar augstu pieslēguma efektivitāti neatkarīgi no pieslēguma un patēriņa apjoma sadales pakalpojuma maksas pieaugums būs neliels vai atsevišķos gadījumos tā samazināsies.

ST pārstāvji atzīmēja, ka nelielam veikalam vai auto darbnīcai elektrības rēķins varētu palielināties par 2%, biroju ēkai vai nelielai ražotnei - par 7%, bet ražošanas uzņēmumam elektrības rēķins varētu samazināties par 4%

Savukārt elektroenerģijas ražotājiem komerciāliem mērķiem sadales tarifs tiks aprēķināts atbilstoši līdzšinējai pieejai un, ņemot vērā klientu skaita pieaugumu, plānots, ka tas tiks samazināts un būs 1,734 eiro par kilovatu gadā.

"Sadales tīkla" un AST precizētie tarifu projekti ir iesniegti Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK).

Plānots, ka jaunie pārvades un sadales tarifi stāsies spēkā 2023.gada 1.jūlijā.

Vienlaikus AST valdes loceklis Gatis Junghāns atzīmēja, ka ņemot vērā iepriekšējo gada volatilāti enerģijas tirgos un to, ka tuvākos divus gadus Latvijas energosistēma vēl tiks pastiprināta un sagatavota sinhronizācijai ar Eiropas sistēmu, turpmākie divi gadi vēl ir ar volatitātes risku.

Junghāns informēja, ka AST ir izvēlējies fiksēt vienu no uzņēmuma lielākajām izmaksu pozīcijām, enerģijas iepirkumu, un fiksēt cenu visam apjomam līdz nākamā gada beigām.

Viņš norādīja, ka nākotnē, kad AST jau būs sagatavotāki pret tirgus riskiem, stratēģija tiks pārskatīta un iespējams AST lems par sabalansētāku iepirkumu stratēģiju.

Junghāns uzsvēra, ka patlaban svarīgi ir enerģijas iepirkumu padarīt paredzamu.

Arī ST valdes locekle un finanšu direktore Kristīne Sarkane norādīja, ka ST ir veicis enerģijas iepirkumu par fiksēto cenu no šī gada 1. jūlija līdz nākamā gada 1. jūlijam.

Viņa atzīmēja, ka veicot šādu ilgtermiņa iepirkumu, uzņēmuma ļoti rūpīgi jāizskata izmaksas un iepirkuma ilgtermiņa ietekmi.

Gan ST, gan AST neatklāja cenu par kādu iepirkumi veikti, bet atzīmēja, ka tas ir zem Ministru kabinetos noteiktās cenas uz, ko attiektos atbalsta maksājumi - 160 eiro par megavatstundu.

Jau ziņots, ka AST un "Sadales tīkls" pērn izstrādāja tarifu projektus. Atbilstoši plānotajiem kopējiem ieņēmumiem no elektroenerģijas pārvades AST pārvades tarifu projektā bija plānots palielināt 2,1 reizi, savukārt "Sadales tīkls" plānoja palielināt elektroenerģijas sadales tarifu vidēji par 75%.

Valdība un Saeima uzdeva uzņēmumiem tarifus pārstrādāt. Ar grozījumiem Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā. Tika noteikts, ka uzņēmumi šogad izstrādātajos tarifu projektos nedrīkstēs iekļaut iepriekšējo periodu zaudējumus.

AST ir neatkarīgs Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina elektroenerģijas pārvades tīkla darbības un Latvijas elektroenerģijas sistēmas elektroapgādes drošumu, sniedz pārvades sistēmas pakalpojumus, balstoties uz publicētiem pārvades pakalpojuma tarifiem, veic pārvades sistēmas operatīvo vadību un nodrošina drošu, stabilu, elektroenerģijas pārvadi pārvades sistēmā. AST pieder valstij. Kompānijas obligācijas kotē "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.

AST ir vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") lielākais akcionārs - kompānijai pieder 68,46% "Conexus" akciju.

Savukārt "Sadales tīkls" ir valstij piederošajā "Latvenergo" koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.