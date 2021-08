Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā samazinājās par 8%

Latvijā elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā bija 77,42 eiro par megavatstundu (MWh), kas ir par 8% mazāk nekā nedēļu iepriekš, aģentūrai LETA pavēstīja AS "Latvenergo".

Arī Lietuvā elektroenerģijas cena pagājušajā nedēļā samazinājās par 8% un bija 77,42 eiro par MWh, bet Igaunijā elektroenerģijas cena saruka par 4% - līdz 77,18 eiro par MWh.

"Latvenergo" skaidroja, ka cenu samazinājumu Baltijā veicināja elektroenerģijas izstrādes pieaugums reģionā, tostarp arī lielāka vēja staciju izstrāde nekā nedēļu iepriekš. Enerģijas plūsmas no Somijas bija par 27% mazāka, savukārt enerģijas plūsmas no Zviedrijas tirdzniecības apgabala bija par 3% lielāka. Vienlaikus par 35% pieauga enerģijas plūsmas no Krievijas.

Savukārt "Nord Pool" sistēmas cena pagājušajā nedēļā samazinājās par 5% un veidoja 51,65 eiro par MWh.

"Latvenergo" pārstāvji norādīja, ka galvenais faktors, kas ietekmēja elektroenerģijas cenu "Nord Pool" reģionā, bija mēreni laika apstākļi - nokrišņiem bagātāku laika apstākļu dēļ pieauga Ziemeļvalstu rezervuāru aizpildījuma līmenis, tajā pašā laikā vēja staciju izstrāde kritās par 17%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, "Nord Pool" reģionā patēriņš pieauga līdz 6313 gigavatstundām (GWh), turpretī izstrādes apmēri samazinājās līdz 6335 GWh.

Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš pagājušajā nedēļā pieauga par 2% - līdz 484 GWh. Latvijā patēriņš bija par 2% lielāks un veidoja 131 GWh, Igaunijā patēriņš pieauga par 2% - līdz 129 GWh, bet Lietuvā patēriņš pieauga par 2% un bija 224 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 9%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, un bija 239 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde kritās par 19% un veidoja 50 GWh, Igaunijā ražošanas apmēri nemainījās un bija 102 GWh, savukārt Lietuvā elektroenerģijas izstrāde palielinājās par 58% un sasniedza 87 GWh.

Izstrādes apmērs pret patēriņu pagājušajā nedēļā Latvijā bija 38%, Igaunijā 80%, bet Lietuvā 39%. Baltijas valstīs tika saražoti 49% no reģionā patērētā elektroenerģijas apmēra.