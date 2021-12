'Elektrum' auto uzlādes tīkls nākamgad paplašināsies Baltijā

Šī gada laikā 'Elektrum' elektroauto uzlādes tīkls ir izaudzis līdz 90 pieslēgvietām, kas ir vairāk nekā gada sākumā noteiktajā ambiciozajā mērķī. Jaunas stacijas ir uzstādītas reģionu pilsētās, kā arī daļa no tām ir realizēta sadarbībā ar partneriem. Gada nogalē ir izbūvēta arī pirmā uzlādes stacija Rīgas mikrorajonā. Nākamgad plānots sasniegt 230 pieslēgvietas visās Baltijas valstīs, ziņo uzņēmumā.

Šī gada laikā "Elektrum" elektroauto uzlādes tīkls ir izaudzis līdz 90 pieslēgvietām, kļūstot par lielāko viena uzņēmēja izveidoto un otru lielāko uzlādes tīklu Latvijā. Lielākā daļa uzlādes staciju ir Rīgā, taču uzlādes vietas ir izveidotas arī lielākajās Latvijas pilsētās. Būtiski, ka elektroauto uzlādes iespējas novērtē arī uzņēmēji, kopā ar "Elektrum" izveidojot tās savā īpašumā esošajos objektos. Kopā ar partneri ir izbūvētas 34 pieslēgvietas, savukārt "Elektrum Drive" pakalpojuma noma ir pieslēgta 10 pieslēgvietās.

"Nostiprinoties Latvijā, savu tīklu turpināsim attīstīt ne tikai vietēji. Ja šogad mūsu mērķis bija sasniegt vismaz 84 pieslēgvietas, un šo plānu esam pat pārsnieguši, tad nākamā gada plānos ir aktīvi strādāt ar pieslēgvietām Lietuvā un Igaunijā, kļūstot par Baltijas mēroga spēlētāju arī uzlādes tīkla jautājumos. Mūsu ambīcijas ir Baltijas valstīs izveidot tīklu ar 230 pieslēgvietām. Baltijā būs arī savs zīmola nosaukums – Elektrum Drive, ar kuru nākotnē, iespējams, bez uzlādes parādīsies arī citi produkti," – nākamā gada ambīcijas raksturo Kaspars Cikmačs, AS "Latvenergo" valdes loceklis.

Jauns posms tīkla attīstībā ir uzsākts arī Latvijā, atklājot pirmo uzlādes staciju Rīgas mikrorajonā, Nīcgales ielā. Šī ir izaicinoša vide, kurā jāsaskaras ar vēsturiskiem faktoriem, no kuriem svarīgākais ir pagalmu infrastruktūra, stāvvietu neesamība, kā arī sarežģītas īpašuma tiesības, kuru dēļ lēmumu pieņemšana ir ilga un ar daudziem apgrūtinājumiem.

"Uzlādes attīstība mikrorajonos ir izaicinājums, ko daudzi uzskata par neiespējamu. Tomēr mēs pierādām, ka to var īstenot ar labumu visām pusēm – sakārtojot vidi un parādot, ka arī mikrorajonā var braukt ar elektromobili un to var darīt jau šodien. Tuvākajā laikā vēl vairākās vietās atklāsim šādas stacijas un noteikti turpināsim to darīt 2022. gadā," saka Ansis Valdovskis, AS "Latvenergo" Elektrotransporta uzlādes tīkla vadītājs.

"Latvenergo" koncernā 2011. gadā ir reģistrēts pirmais elektroautomobilis Latvijā, savukārt pirmā publiskā elektroauto uzlādes stacija atklāta 2010. gadā. Šobrīd "Elektrum" elektroautomobiļu uzlādes stacijas ir atrodamas Rīgā, Jelgavā, Jēkabpilī, Valmierā, Liepājā un Daugavpilī. Visās "Elektrum" uzlādes stacijās norēķini ir par izmantotajām kilovatstundām (kWh), tas ir ērts un precīzs veids, kā klients var novērtēt akumulatora uzlādes apjomu. Elektroautomobiļu īpašniekiem ir iespēja "Elektrum" internetveikalā arī iegādāties savā mājsaimniecībā izmantojamas uzlādes iekārtas un aksesuārus.