'Elektrum' klientiem nākamgad elektroenerģijas rēķini pieaugs no 0% līdz 15%

Energokompānijas AS "Latvenergo" zīmola "Elektrum" klientiem no 2019. gada 1. janvāra rēķini par elektroenerģiju pieaugs no 0% līdz 15%, apstiprināja "Latvenergo" projektu vadītāja Ilvija Līvmane.

"Elektrum" visiem klientiem, kuriem gada beigās beidzas cenas termiņš, atbilstoši līguma nosacījumiem izsūta jauno cenu piedāvājumus nākamajam periodam. Cenas izmaiņas ir individuālas, tās ir atkarīgas no patērētās elektroenerģijas apmēra. "Daļai mūsu elektroenerģijas produktu maksa par vienu patērēto kilovatstundu (kWh) pat viena produkta ietvaros atšķirsies atkarībā no patērētās elektroenerģijas daudzuma. Piemēram - divi klienti ar identisku pieslēguma veidu izmanto "Elektrum 600+" produktu. Ja viens patērē 600 kilovatstundas (kWh) mēnesī, otrs 900 kWh mēnesī, tad viena produkta ietvaros maksa par vienu kWh būs atšķirīga," skaidroja "Latvenergo" pārstāve.

Uzņēmumā norādīja, ka 2018.gada desmit mēnešos, salīdzinot ar tādu pašu periodu 2017.gadā, elektrības cenas biržā augušas par 49%. Līvmane arī uzsvēra, ka maksa par elektroenerģiju ir tikai viena no komponentēm elektrības rēķinā, tā veido apmēram vienu trešdaļu no kopējā maksājuma. "Elektrības sadaļa nākamā gada mājsaimniecību rēķinos pieaugs aptuveni par 33-35%. Taču, tā kā elektroenerģijas maksa kopējā rēķinā ir tikai viena trešdaļa, tad rēķina kopējās izmaiņas būs no 0-15%. Nozīmīgai daļai klientu, kā, piemēram, aizsargātie lietotāji, izmaiņu nebūs vispār vai tās būs minimālas. Savukārt rēķina pieaugumu pārējiem lietotājiem ietekmēs pieslēguma jauda un patērētais elektroenerģijas apmērs," skaidroja kompānijas pārstāve.

Igaunijas elektroenerģijas ražotāja "Eesti Energia" meitasuzņēmuma Latvijā SIA "Enefit" valdes priekšsēdētājs Jānis Bethers aģentūrai LETA norādīja, ka elektroenerģijas tirgū cenas mainās katru stundu. "Mēs cenas nepaziņojam vienreiz gadā, mēs tās nosakām atbilstoši tirgus situācijai. Izmaiņas tieši no 1.janvāra izklausās pēc kādas vecmodīgas metodes," pauda Bethers.

"Lattelecom" elektroenerģijas zīmola "tet" vadītājs Artūrs Pielēns-Pelēns uz jautājumu, vai uzņēmuma klientiem nākamgad pieaugs elektroenerģijas cenas, atbildēja, ka pašreiz teju visi jeb 92% "tet" klientu ir izvēlējušies kādu no biržas elektrības cenai piesaistītajiem tarifiem - tie paredz, ka klients par mēnesī iztērēto elektrību maksā atbilstoši elektroenerģijas biržas cenām. Savukārt fiksētais pakalpojums 2019.gadā saglabās tādu pašu cenu kā pašreiz - 51 eiro par megavatstundu (MWh) bez PVN, kas ir 0,051 eiro par kWh.

Uzņēmuma "Baltcom" mārketinga vadītāja Ieva Čerņajeva informēja, ka no nākamā gada uzņēmums elektroenerģijas tarifus mainīt neplāno. Pēdējās tarifu izmaiņas notikušas šā gada septembrī, kad tā pieauga par 23,6%, un attiecīgi "Baltcom" elektroenerģijas patērētājam gala cena pieauga par aptuveni 10% un pašreiz tā ir 0,05617 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) par kWh.

""Baltcom" nodrošina elektroenerģijas pārdošanu par fiksēto cenu katriem 12 kalendārajiem mēnešiem. Ik gadu uzņēmums nosaka cenu jaunajam elektroenerģijas tirdzniecības periodam atkarībā no situācijas elektroenerģijas tirgū. Respektīvi - cenas var samazināties, var arī pieaugt. "Baltcom" klientu elektrības cena nākamajam tirdzniecības periodam atkarīga no līguma slēgšanas datuma, kas bieži nav 1.janvāris," pauda Čerņajeva.

"Elektrum" klienti pēdējā laikā saņem paziņojumus, kuros norādītas elektroenerģijas cenu izmaiņas no nākamā gada 1.janvāra. Lai gan atsevišķiem klientiem cena saglabājas tāda pati vai pat samazinās, daudziem elektrības tarifs palielinās.

Latvijā elektroenerģijas tirgus tika atvērts 2007.gadā. Tā atvēršana tika īstenota pakāpeniski atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam. 2007.gadā tirgu atvēra komersantiem ar lielu elektroenerģijas patēriņu, sākot ar 2012.gada 1.aprīli tirgū iesaistīja elektroenerģijas lietotājus, kuru elektroenerģijas patēriņš ir vidēji liels, un no 2012.gada 1.novembra elektroenerģiju brīvajā tirgū varēja iegādāties arī pārējie komersanti. No 2015.gada 1.janvāra tirgus tika atvērts mājsaimniecībām.

Brīvais tirgus nozīmē, ka elektroenerģijas cenu nosaka elektroenerģijas tirgotāji, savstarpēji konkurējot, un tās mazumtirdzniecības cena veidojas no elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas un tirgotāja uzcenojuma.

Elektroenerģijas vairumtirdzniecības cena tiek noteikta elektroenerģijas biržā "Nord Pool", un tā ir atkarīga no elektroenerģijas ražotāju piedāvājuma un elektroenerģijas tirgotāju pieprasījuma konkrētajā stundā, kā arī no vietējo elektroenerģijas ražotāju izmaksām un ražošanas jaudām, pārvades sistēmu jaudas, oglekļa dioksīda emisiju kvotu cenas un energoresursu cenas pasaulē. Atvērto elektroenerģijas tirgu uzrauga Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.