Elīna Maligina kopā ar 'Olainfarm' bijušo valdes locekli nodibina jaunu uzņēmumu

Uzņēmēja Valērija Maligina atraitne Elīna Maligina kļuvusi par valdes priekšsēdētāju jaundibinātam uzņēmumam SIA "MR Group", ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Uzņēmumu reģistrā "MR Group" ierakstīta 1. aprīlī. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 15 000 eiro.

Uzņēmuma lielākā dalībniece ar 50% kapitāldaļu ir Elīna Maligina, viņa arī reģistrētā kā uzņēmuma patiesā labuma guvēja.

Savukārt 25% "MR Group" daļu īpašniece ir Inga Liščika, kura līdz 2015. gadam bija ilggadēja zāļu ražotāja "Olainfarm" valdes locekle, bet no 2016. līdz 2018. gadam viņa bija padomes locekle farmācijas holdingkompānijā AS "Repharm" un ar to saistītajos uzņēmumos AS "Veselības centru apvienība" un AS "PRH Marketing Latvia".

Pārējo 25% SIA "MR Group" kapitāldaļu īpašnieks ir Marks Kordjukovs.

Jaundibinātā uzņēmuma valdē bez valdes priekšsēdētājas Elīnas Maliginas darbosies arī pārējie divi dalībnieki - Inga Liščika un Marks Kordjukovs iecelti par SIA "MR Group" valdes locekļiem. Katram no trim valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt SIA "MR Group" atsevišķi.

SIA "MR Group" juridiskā adrese reģistrēta Rīgā.

Elīna Maligina apprecējās ar Valēriju Maliginu 2016. gada oktobrī. 2017. gada maijā viņa tika iecelta par "Olainfarm" meitas uzņēmuma SIA "Silvanols" valdes priekšsēdētāju, savukārt 2017. gada jūlijā viņa kļuva par valdes priekšsēdētāju citā "Olainfarm" meitas uzņēmumā - SIA "Longgo", kas ražo dabīgas izcelsmes produktus veselībai. Dažas dienas pēc "Olainfarm" lielākā akcionāra Valērija Maligina nāves 2017. gada decembrī viņa tika atcelta no abiem amatiem AS "Olainfarm" meitas uzņēmumos.